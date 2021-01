Chi è Andrea De Santis, il Secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Andrea De Santis, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Calabrese di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha 23 anni ed è uno studioso di storia. Ha una grandissima passione per i treni e per la storia delle stazioni ferroviarie, tanto da dedicarci anche la sua tesi di laurea, raggiunta con 110 e lode. I suoi unici hobbies sono studiare, leggere e approfondire ogni argomento. Da grande vorrebbe fare l’insegnante ma anche il bibliotecario, perché adora gli archivi e i vecchi libri.

Oggi il Secchione vive a Firenze e la sua vacanza ideale è in Calabria, la sua terra d’origine, senza eccessi, ma solo relax, sotto l’ombrellone, leggendo un bel libro. Con le donne ha da sempre un tempismo pessimo: le sue tre relazioni sono durate circa tre mesi… in tutto. Il suo account Instagram @andre_desantis conta appena 600 followers.

