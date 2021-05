Italia San Marino streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole degli azzurri

ITALIA SAN MARINO STREAMING TV – Stasera, venerdì 28 maggio 2021, alle ore 20,45 Italia e San Marino si sfidano alla Sardegna Arena di Cagliari. Partita amichevole di preparazione in vista degli Europei che vedranno gli azzurri esordire l’11 giugno allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Italia e San Marino si sono affrontare solo in tre occasioni durante la loro storia: nei primi casi la gara si è conclusa con il 4-0 degli azzurri, rispettivamente nel 1992, nel 2013 e nel 2017. Dove vedere l’amichevole Italia San Marino in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita amichevole tra Italia e San Marino sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 28 maggio 2021.

Italia San Marino in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia San Marino sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-San Marino

Italia-San Marino Data: venerdì 28 maggio 2021

venerdì 28 maggio 2021 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita amichevole Italia San Marino, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Belotti, Insigne.

SAN MARINO (5-3-2): E. Benedettini; Manuel Battistini, Fabbri, D. Simoncini, Rossi, Palazzi; Tomassini, E. Golinucci, Mularoni; Nanni, Berardi.