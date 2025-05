Isola dei Famosi 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality show in onda su Canale 5 condotta da Veronica Gentili? In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate. In ogni caso non è stato comunicato il numero esatto di puntate. Nel corso degli anni il reality-show ha avuta una durata variabile tra i due e i tre mesi circa.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de L’Isola dei Famosi 2025? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 01,30. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 4 ore.

L’Isola dei Famosi torna alle sue radici, proponendo momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due squadre, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare.

Streaming e tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.