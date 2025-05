Isola dei Famosi 2025: conduttori, cast (naufraghi), come si vota, location, quante puntate e streaming

Dal 7 maggio 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Veronica Gentili, volto noto Mediaset, attuale conduttrice de Le Iene. Al suo fianco, nel ruolo inedito di opinionista, Simona Ventura, che dell’Isola è stata storica conduttrice e un anno anche naufraga. Inviato in Honduras il bel Pierpaolo Pretelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Conduttrice, opinionista, inviato

Veronica Gentili debutta alla guida del reality show – una collaborazione tra Rti e Banijay Italia – e, con la sua grinta e il suo stile, interpreta perfettamente lo spirito della “nuova Isola” volto alla riscoperta della dimensione più autentica del programma. Con un approccio dinamico e deciso, la giornalista racconterà le avventure dei naufraghi, le loro emozioni, i retroscena e i momenti di crescita e difficoltà di ciascuno di loro.

Nel ruolo inedito di opinionista, arriva Simona Ventura che, dopo aver condotto il reality e aver partecipato nelle vesti di concorrente, offrirà il suo punto di vista appassionato su ogni sfida e strategia. La sua esperienza e il suo carisma arricchiranno ulteriormente la narrazione del programma. Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras: seguirà i naufraghi, le loro avventure e le difficoltà quotidiane di un viaggio unico, come quello dell’Isola, che spinge i concorrenti a superare i propri limiti.

L’Isola dei Famosi torna alle sue radici, proponendo momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due squadre, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare.

Isola dei Famosi 2025: il cast (naufraghi)

Ma quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi 2025? In tutto saranno 19 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro. I 19 naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono:

Loredana Cannata (attrice)

Camila Giorgi (ex tennista)

Antonella Mosetti (showgirl)

Teresanna Pugliese (imprenditrice e influencer)

Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello)

Patrizia Rossetti (conduttrice televisiva e radiofonica)

Chiara Balistreri

Nunzio Stancampiano (ballerino e campione italiano di latino-americano)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Mirko Frezza (attore)

Omar Fantini (comico)

Paolo Vallesi (cantautore)

Mario Adinolfi (giornalista)

Dino Gianrusso (conduttore e politico)

Samuele Braganelli (volto di Italia Shore)

Alessia Fabiani (Showgirl)

Lorenzo Tano (figlio Rocco Siffredi)

Carly Tommasini (modella transgender)

Leonardo Brum (modello)

I naufraghi dell’Isola dei famosi 2025 potranno portare soltanto 2 completi di intimo, 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), 2 camicia o golf, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di scarpe, 2 paia di calze, 1 oggetto personale, spazzolino, pettine o spazzola, 2 rasoi usa e getta, mentre sono vietati libri, dispositivi elettronici, orologi, occhiali da sole, giochi, alcol e tabacco.

Come si vota

Ma come si vota per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025? Il pubblico da casa potrà partecipare al televoto via mobile con SMS al numero 477.000.3.

Location

Dove si trova (location) L’Isola dei Famosi 2025? Le prime tre edizioni del reality si sono svolte nella magica penisola di Samaná, nella Repubblica Dominicana, mentre dalla quarta edizione il programma si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. Questo arcipelago situato in Honduras offre uno scenario mozzafiato con le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline. I concorrenti si sono trovati a vivere in una location selvaggia e incontaminata, circondata da una natura lussureggiante. L’atmosfera suggestiva e misteriosa di Cayos Cochinos ha reso ancora più avvincente il reality, offrendo nuove sfide e emozioni agli aspiranti naufraghi.

Isola dei Famosi 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2025 su Canale 5? Non è stato comunicato il numero esatto di puntate. Nel corso degli anni il reality-show ha avuta una durata variabile tra i due e i tre mesi circa. In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate.

Streaming e tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.