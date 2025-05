Isola dei Famosi 2025, location: dove si trovano i naufraghi

Dove si trova Cayos Cochinos, la location de L’Isola dei Famosi 2025, il reality in onda su Canale 5? Le prime tre edizioni del reality si sono svolte nella magica penisola di Samaná, nella Repubblica Dominicana, mentre dalla quarta edizione il programma si è spostato a Cayos Cochinos, in Honduras. Questo arcipelago situato in Honduras offre uno scenario mozzafiato con le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline.

I concorrenti si sono trovati a vivere in una location selvaggia e incontaminata, circondata da una natura lussureggiante. L’atmosfera suggestiva e misteriosa di Cayos Cochinos ha reso ancora più avvincente il reality, offrendo nuove sfide e emozioni agli aspiranti naufraghi.

Naufraghi, concorrenti

Abbiamo visto la location de l’Isola dei Famosi 2025, ma quali sono i naufraghi (cast) di questa edizione? In tutto saranno 19 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro. Ecco tutti i concorrenti:

Loredana Cannata (attrice)

Camila Giorgi (ex tennista)

Antonella Mosetti (showgirl)

Teresanna Pugliese (imprenditrice e influencer)

Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello)

Patrizia Rossetti (conduttrice televisiva e radiofonica)

Chiara Balistreri

Nunzio Stancampiano (ballerino e campione italiano di latino-americano)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Mirko Frezza (attore)

Omar Fantini (comico)

Paolo Vallesi (cantautore)

Mario Adinolfi (giornalista)

Dino Gianrusso (conduttore e politico)

Samuele Braganelli (volto di Italia Shore)

Alessia Fabiani (Showgirl)

Lorenzo Tano (figlio Rocco Siffredi)

Carly Tommasini (modella transgender)

Leonardo Brum (modello)

L’Isola dei Famosi torna alle sue radici, proponendo momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due squadre, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c’è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare.