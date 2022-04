La prima parola appena sbarcato all’Isola dei Famosi è stata una bestemmia. Con questo poco invidiabile record, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato ufficialmente squalificato dal reality di Canale 5. Il naufrago ha dunque pagato a caro prezzo il bestemmione pronunciato appena messo piede in Honduras. Un’immagine che non è sfuggita agli attenti utenti sui social, e così Mediaset ha dovuto prendere provvedimenti. Prima la scena incriminata è stata eliminata dalla puntata integrale dello scorso lunedì disponibile su Mediaset Play, ora la decisione di escluderlo dal programma condotto da Ilary Blasi.

“Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile”, si legge nel comunicato. Ma ripercorriamo l’accaduto. Il naufrago è sbarcato sull’Isola dei Famosi questo lunedì in coppia con lo storico cantante dei Cugini di Campagna, Nick Luciani. Appena accolti dall’inviato Alvin su Playa Accopiada, i due artisti improvvisano una canzone da dedicare a Ilary, ma Silvano con la voce non ce la fa. Successivamente il Cugino ha provato a spiegare ad Alvin che nonostante la fatica, non avrebbe avuto bisogno della barca per raggiungere la riva. A quel punto Silvano si lascia scappare la bestemmia: “Eh porco d..”.

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022

Da studio sembra che qualcuno lo senta, forse l’opinionista Nicola Savino, e commenti con un eloquente “Ahia”. Ma ormai la frittata era fatta. Pochi secondi che però non si possono nascondere alle attente orecchie degli utenti sui social. Il video con l’imprecazione di Silvano è diventato virale. Ora la decisione di Mediaset di squalificarlo. Neanche il tempo di iniziare.