Io ti cercherò: la trama della serie tv con Alessandro Gassmann

IO TI CERCHERÒ TRAMA – Dal 5 ottobre 2020 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Io ti cercherò, serie tv – con protagonista Alessandro Gassmann che veste i panni di Valerio Frediani, ex poliziotto, uomo ostinato e orgoglioso che ha sempre avuto difficoltà a mostrare i suoi veri sentimenti tanto verso le donne che gli sono state accanto, quanto verso Ettore, il figlio che ha perso. Ma qual è la trama della serie tv? Vediamola insieme. L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (interpretato da Luigi Fedele) costringe Valerio (il protagonista della serie tv, Alessandro Gassmann), ex poliziotto, a ritornare a Roma per affrontare, con il dolore, i fantasmi della vecchia vita che credeva di essersi lasciato alle spalle, insieme al suo carico di errori e di rimorsi. Il caso di Ettore viene velocemente archiviato come suicidio, ma Valerio non ne è convinto. È quasi sul punto di accettare il suo dolore nascondendosi per sempre in un silenzio vuoto e pieno di sofferenza, quando Sara (Maya Sansa), amore del passato ed ex-collega, lo chiama per dirgli che anche lei non crede che Ettore abbia scelto di morire e che le cose non tornano.

Quante puntate

Abbiamo visto trama di Io ti cercherò, ma quante puntate sono previste per la serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate dalla durata di circa 2 ore: la prima il 5 ottobre 2020; l’ultima il 26 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Seconda puntata: lunedì 12 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Terza puntata: lunedì 19 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Quarta puntata: lunedì 26 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

