Io ti cercherò: il cast della terza puntata della fiction di Rai 1

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda la terza puntata (di quattro) di Io ti cercherò, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un padre alla ricerca della verità su suo figlio. La fiction vede la partecipazione di diversi attori italiani. Ma qual è il cast completo di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann è Valerio Frediani

Un ex poliziotto congedato con disonore per una brutta storia di spaccio di droga che ora lavora come benzinaio ad Anzio. Divorziato da Francesca (Fiorenza Pieri), la sua vita cambia ancora quando scopre che il figlio Ettore (Luigi Fedele) è morto. Quindi la ricerca della verità e le indagini.

Maya Sansa è Sara

Il vicequestore ed ex collega di Valerio. I due si conoscevano molto bene non solo per il lavoro: in passato hanno condiviso molti momenti insieme, lui con sua moglie, lei con suo marito Roberto (Giordano de Plano), fino ad instaurare un legame speciale ed ad innamorarsi… E qualcosa sembra esserci ancora.

Luigi Fedele è Ettore

Il giovane attore, presente nel cast di Io ti cercherò, ricopre il ruolo del figlio di Valerio che muore in circostanze misteriose. Amante della vita, tempo prima aveva deciso di voler fare qualcosa di buono per gli altri: da qui la frequentazione di un centro sociale, poi la morte misteriosa.

Zoe Tavarelli è Martina

L’attrice è la fidanzata di Ettore, anche lei convinta che il ragazzo non si sia suicidato, aiuterà Valerio nella ricerca della verità.

Nel cast di Io ti cercherò, in onda oggi, lunedì 19 ottobre, su Rai 1 e RaiPlay, sono poi presenti altri attori come: Andrea Sartoretti, che dà volto a Gianni, fratello di Valerio; Giada Prandi, che interpreta Lisa, la moglie di Gianni; Massimo De Francovich nel ruolo di Armando, il padre dei due ragazzi; Federico Tocci interpreta Alessandro, chimico di Ris ed amico di vecchia data di Valerio; e Domenico Macrì, Marcello, amico di Ettore.

