Andrea Sartoretti, chi è l’attore di Io ti cercherò e Romanzo Criminale: carriera, vita privata

Andrea Sartoretti è uno degli attori del cast di Io ti cercherò, la nuova serie in onda su Rai 1 dal 5 ottobre. Classe 1971, è conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo de “Il Bufalo” in un’altra serie di grande successo, Romanzo Criminale. In Io ti cercherò veste i panni di Gianni, fratello di Valerio. Ma chi è Andrea Sartoretti? Qual è la sua carriera e la vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera

Nato a New York il 9 ottobre 1971 da genitori italiani, cresce in Francia prima di trasferirsi definitamente con la famiglia a Roma, dove vive tutt’ora. Sin da ragazzo dimostra grande passione per il mondo dello spettacolo, cimentandosi come attore nel cinema, nel teatro e in tv. Tra le sue prime importanti apparizioni lo ricordiamo nel 1998 nel film Piccole anime, per la regia di Giacomo Ciarrapico; sempre per la regia di Ciarrapico nel 2003 è protagonista del film Eccomi qua a cui fanno seguito, tra gli altri, Piovono mucche (2003), per la regia di Luca Vendruscolo, dove è tra i protagonisti con il ruolo di Pallino, e Passo a due (2005), di Andrea Barzini, dove è tra i protagonisti accanto a Laura Chiatti.

In tv ottiene grande successo con delle serie tv molto popolari come Boris e soprattutto Romanzo Criminale, nella quale interpreta il ruolo de “Il Bufalo”. Nel 2012 è stata invece la volta di ACAB – All Cops Are Bastards, dov’è stato tra i protagonisti accanto a Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Filippo Nigro. Dal 2012 al 2013 è stato inoltre protagonista della quarta e quinta stagione della serie Tv Squadra antimafia – Palermo oggi.

Tra gli altri progetti che hanno visto impegnato Andrea Sartoretti ricordiamo il film Wax (2013), la serie TV in 4 episodi Il bosco (2014), la commedia per il cinema Ogni maledetto Natale e il film La notte è piccola per noi, distribuito nelle sale soltanto nella primavera 2019. E ancora Fuoco amico TF45 – Eroe per amore, dove è protagonista assieme a Raoul Bova (2015), il film Monte (2016), per il quale gli è stato assegnato un Premio Speciale ai Nastri d’argento 2017 per l’interpretazione, la serie comedy Come quando fuori piove con Virginia Raffaele (2018). Nel 2019, infine, è stato protagonista al cinema insieme a Libero De Rienzo nel film opera prima di Marco Bocci A Tor Bella Monaca non piove mai, ha partecipato al film Figli per la regia di Giuseppe Bonito e alla serie TV “o ti cercherò di Gianluca Maria Tavarelli.

Andrea Sartoretti, vita privata

Molto riservato sulla sua vita privata, non si hanno grandi informazioni in merito. Non sappiamo quindi se ha una fidanzata o una moglie o se è single.

Io ti cercherò: la trama della serie

L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (interpretato da Luigi Fedele) costringe Valerio (il protagonista della serie tv, Alessandro Gassmann), ex poliziotto, a ritornare a Roma per affrontare, con il dolore, i fantasmi della vecchia vita che credeva di essersi lasciato alle spalle, insieme al suo carico di errori e di rimorsi. Il caso di Ettore viene velocemente archiviato come suicidio, ma Valerio non ne è convinto. È quasi sul punto di accettare il suo dolore nascondendosi per sempre in un silenzio vuoto e pieno di sofferenza, quando Sara (Maya Sansa), amore del passato ed ex-collega, lo chiama per dirgli che anche lei non crede che Ettore abbia scelto di morire e che le cose non tornano.

