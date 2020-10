Chi è Luigi Fedele, l’attore che interpreta Ettore in Io ti cercherò

Nel cast di Io ti cercherò c’è anche Luigi Fedele, il giovane attore interpreta Ettore, il figlio di Valerio che muore in circostanze misteriose. Amante della vita, tempo prima aveva deciso di voler fare qualcosa di buono per gli altri: da qui la frequentazione di un centro sociale dove organizzava attività di volontariato e, soprattutto, la decisione di andare a Lampedusa per dare una mano ai migranti sbarcati. Ma chi è esattamente Luigi Fedele? Toscano, classe 1998, Luigi Fedele si è fatto conoscere per il ruolo di Ferro nel film Piuma, regia di Roan Johnson. In realtà, il suo esordio cinematografico risale a diversi anni prima: nel 2010, a soli 12 anni, è nel cast di La pecora nera, opera prima di un maestro del teatro italiano, Ascanio Celestini. L’anno dopo aver preso parte a La pecora nera, in concorso a Venezia, è nel cast del film “Cavalli” di Michele Rho, nei panni di uno dei due protagonisti da bambino. Nello specifico, veste i panni di Alessandro/Vinicio Marchioni da giovane. Ancora una volta l’attore torna a Venezia, stavolta nella sezione ‘Controcampo italiano’. Nel 2012 recita nella serie TV “A fari spenti nella notte”, diretto da Anna Negri. Il suo ruolo più importante è, come detto, quello di protagonista del film ‘Piuma’, uscito nel 2016 e girato da Roan Johnson. Al suo fianco, un’altra giovanissima attrice molto apprezzata, Blu Yoshimi. La pellicola viene presentata in concorso a Venezia e il cast nella sua interezza ottiene il Premio Pasinetti. Poi veste i panni di Guido, ragazzo con sindrome di Asperger, nella pellicola Quanto basta, uscita nel 2018, per la regia di Francesco Falaschi. Infine l’avventura in Io ti cercherò, in onda dal 5 ottobre 2020 su Rai 1.

Streaming e tv

Dove vedere Io ti cercherò in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda da lunedì 5 ottobre 2020 in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli dove e quando si vuole.

