Home » Spettacoli » TV
TV

Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
John Travolta. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Io sono vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io sono vendetta (I Am Wrath), film del 2016 diretto da Chuck Russell con John Travolta, Christopher Meloni e Amanda Schull. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Columbus, Ohio. L’ex membro delle forze speciali Stanley Hill, perde la moglie durante un tentativo di rapina in un parcheggio. Quando vede che la polizia rilascia il colpevole poiché giudicato testimone inaffidabile dopo il colpo subito in testa da parte degli attentatori, torna in contatto con il suo ex socio Dennis, il quale lo aiuterà a farsi giustizia da sé. Stanley scoprirà infatti che dietro l’omicidio della moglie c’è addirittura lo zampino del Governatore, il quale non voleva che la moglie di Stanley, che lavorava per lui, divulgasse dati ambientali falsificati affinché potessero ottenere il nullaosta per la costruzione di un oleodotto. Alla fine Stanley riuscirà a compiere la sua vendetta ma verrà arrestato dalla polizia dopo un conflitto a fuoco in cui rimarrà ferito. Sempre con l’aiuto del socio Dennis però, riesce a fuggire dall’ospedale dov’era ricoverato e a far perdere le sue tracce, rifugiandosi a San Paolo, in Brasile.

Io sono vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io sono vendetta, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • John Travolta: Stanley Hill
  • Christopher Meloni: Dennis
  • Amanda Schull: Abbie Hill
  • Rebecca De Mornay: Vivian Hill
  • Sam Trammell: Detective Gibson
  • Luis Da Silva Jr.: Charley “Fly” Lawes
  • Patrick St. Esprit: Governatore John Merserve
  • Asante Jones: Detective Walker
  • Paul Sloan: Lemuel “Lemi K”
  • Jordan Whalen: Mike
  • Robert Forte Shannon III: Nathan Milligan
  • Doris Morgado: Rose
  • James Logan: Lars
  • Tommy Lafitte: Padre Loomis
  • Robert Oppel: Meth Head
  • Llysa Rie: Katya
  • Caroline Kane: Jenna

Streaming e tv

Dove vedere Io sono vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
