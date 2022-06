Io sono Tempesta: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 16 giugno 2022, va in onda in prima serata e in prima TV Io sono Tempesta, un film del 2018 diretto da Daniele Lucchetti. Si tratta di una commedia italiana dai toni drammatici con protagonista Marco Giallini. Vediamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Vediamo la trama di Io sono Tempesta. Il film racconta di Numa Tempesta, finanziere romano che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro. Essendo ricco sfondato, abita da solo in un hotel di lusso ma deserto. Nella vita pensa di avere tutto: soldi, fama, carisma e fiuti per gli affari. Inoltre si ritiene essere un uomo senza scrupoli. Eppure, a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale, un giorno la legge bussa alla sua porta e gli impone di scontare un anno di servizi sociali. La vita di Numa cambia da un giorno all’altro quando arriva al centro di accoglienza. Si ritrova a dover condividere lo spazio con persone che a differenza sua nella vita non hanno niente, sicuramente non dal punto di vista finanziario. E tra questi c’è Bruno, che dopo aver avuto difficoltà economiche frequenta il centro insieme a suo figlio.

Io sono Tempesta: il cast del film

Come già anticipato prima, il protagonista del film è Marco Giallini che interpreta Numa Tempesta, un ricco uomo d’affari di origini romane. Ma non è l’unico attore. Vediamo chi figura nel cast:

Marco Giallini: Numa Tempesta

Elio Germano: Bruno

Eleonora Danco: Angela

Jo Sung: Dimitri

Francesco Gheghi: Nicola

Carlo Bigini: padre di Numa

Marcello Fonte: Il Greco

Streaming e TV

Dove vedere Io sono Tempesta in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda giovedì 16 giugno 2022 in prima TV e prima serata su Rai 2. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi è interessato al live streaming può trovare il film comodamente su RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione dalla Rai. Come funziona? Il servizio è gratuito previa registrazione, che può avvenire anche tramite social (Facebook e Google). Una volta effettuato il login è possibile accedere al canale in diretta di interesse.