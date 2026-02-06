Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 6 febbraio

Questa sera, martedì 6 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che da ora potrà passare più tempo con Kerim. Poi però vedrà le domestiche metterle dei farmaci nel té e capirà che Behnam sta comunque cercando di tenerla sotto controllo. Tahir porta a Behnam le pratiche del divorzio firmate, ma fa tutto parte del suo piano. Mehmet non riesce a reagire e sembra arrendersi alla sua condizione.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Demet Özdemir: Farah Erşadi

Engin Akyürek: Tahir Lekesiz

Feyyaz Duman: Behnam Azadi

Fırat Tanış: Mehmet Koşaner

Senan Kara: Vera Akıncı

Lale Başar: Perihan Koşaner

Ali Sürmeli: Orhan Koşaner

Mert Doğan: Bekir Akıncı

Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper: İlyas

Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi

Alper Türedi: Hamza

Burcu Türünz: Bade Akıncı

Sera Kutlubey: Merjan Azadi

Hatice Aslan: Rahşan Azadi

Burak Tamdoğan: Akbar Azadi

Numan Çakır: Mahmud Azadi

Berrak Kuş: Gülsima

Genco Özak: Yılmaz

Oktay Çubuk: Kaan Akıncı

Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 6 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.