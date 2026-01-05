Mehmet e Tahir sono all’inseguimento di Cihan, l’uomo, però, messo alle strette, si uccide davanti ai loro occhi. All’arrivo della polizia, Tahir consegna a Mehmet il cellulare di Cihan, sconsigliandogli però di inserirlo ufficialmente tra le prove. Nel frattempo, a casa di Tahir, Kerim, Farah, Gonul e Perihan festeggiano la festa della mamma, nell’attesa che Tahir ritorni per portare Kerim al parco. Mehmet contatta il numero di uno dei membri dell’organizzazione segreta, non sapendo che dall’altra parte ha risposto Orhan. Con l’intento di scoprire l’identitò dell’uomo, Mehmet ascolta le intercettazioni nello studio di Ali Galip e scopre così che l’uomo misterioso incontrerà il boss della mafia l’indomani. Orhan intanto è furioso con Ilyas perché non lo ha avvertito prima delle intenzioni di Mehmet. Il ragazzo sospetta che Mehmet non si fidi più neanche di lui. Arrivati al parco, Tahir riceve una telefonata dall’avvocato che ha mandato in Iran per indagare sulla famiglia di Farah.

Tahir, nel giorno del suo compleanno, viene condotto nell’ambasciata iraniana e contattato da Benahm. Farah scopre da Haydar e Adil che è il compleanno di suo marito e insieme organizzano una sorpresa. Anche Vera organizza una serata per Tahir. Mehmet, nel frattempo, continua a indagare e soltanto grazie all’intervento di Ilyas non scopre che Orahn è in combutta con Ali Galip.