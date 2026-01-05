Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 5 gennaio

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Mehmet e Tahir sono all’inseguimento di Cihan, l’uomo, però, messo alle strette, si uccide davanti ai loro occhi. All’arrivo della polizia, Tahir consegna a Mehmet il cellulare di Cihan, sconsigliandogli però di inserirlo ufficialmente tra le prove. Nel frattempo, a casa di Tahir, Kerim, Farah, Gonul e Perihan festeggiano la festa della mamma, nell’attesa che Tahir ritorni per portare Kerim al parco. Mehmet contatta il numero di uno dei membri dell’organizzazione segreta, non sapendo che dall’altra parte ha risposto Orhan. Con l’intento di scoprire l’identitò dell’uomo, Mehmet ascolta le intercettazioni nello studio di Ali Galip e scopre così che l’uomo misterioso incontrerà il boss della mafia l’indomani. Orhan intanto è furioso con Ilyas perché non lo ha avvertito prima delle intenzioni di Mehmet. Il ragazzo sospetta che Mehmet non si fidi più neanche di lui. Arrivati al parco, Tahir riceve una telefonata dall’avvocato che ha mandato in Iran per indagare sulla famiglia di Farah.

Tahir, nel giorno del suo compleanno, viene condotto nell’ambasciata iraniana e contattato da Benahm. Farah scopre da Haydar e Adil che è il compleanno di suo marito e insieme organizzano una sorpresa. Anche Vera organizza una serata per Tahir. Mehmet, nel frattempo, continua a indagare e soltanto grazie all’intervento di Ilyas non scopre che Orahn è in combutta con Ali Galip.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 5 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Mamma ho riperso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Mamma ho riperso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026
TV / Il ragazzo e l’airone: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Il tumore? Sono in un limbo”
TV / Ascolti tv domenica 4 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Report
TV / Mamma qui comando io: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio
TV / Prima di noi: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
Ricerca