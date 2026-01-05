Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio
Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 5 gennaio
Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Mehmet e Tahir sono all’inseguimento di Cihan, l’uomo, però, messo alle strette, si uccide davanti ai loro occhi. All’arrivo della polizia, Tahir consegna a Mehmet il cellulare di Cihan, sconsigliandogli però di inserirlo ufficialmente tra le prove. Nel frattempo, a casa di Tahir, Kerim, Farah, Gonul e Perihan festeggiano la festa della mamma, nell’attesa che Tahir ritorni per portare Kerim al parco. Mehmet contatta il numero di uno dei membri dell’organizzazione segreta, non sapendo che dall’altra parte ha risposto Orhan. Con l’intento di scoprire l’identitò dell’uomo, Mehmet ascolta le intercettazioni nello studio di Ali Galip e scopre così che l’uomo misterioso incontrerà il boss della mafia l’indomani. Orhan intanto è furioso con Ilyas perché non lo ha avvertito prima delle intenzioni di Mehmet. Il ragazzo sospetta che Mehmet non si fidi più neanche di lui. Arrivati al parco, Tahir riceve una telefonata dall’avvocato che ha mandato in Iran per indagare sulla famiglia di Farah.
Tahir, nel giorno del suo compleanno, viene condotto nell’ambasciata iraniana e contattato da Benahm. Farah scopre da Haydar e Adil che è il compleanno di suo marito e insieme organizzano una sorpresa. Anche Vera organizza una serata per Tahir. Mehmet, nel frattempo, continua a indagare e soltanto grazie all’intervento di Ilyas non scopre che Orahn è in combutta con Ali Galip.
Io sono Farah: il cast
- Demet Özdemir: Farah Erşadi
- Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
- Feyyaz Duman: Behnam Azadi
- Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
- Senan Kara: Vera Akıncı
- Lale Başar: Perihan Koşaner
- Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
- Mert Doğan: Bekir Akıncı
- Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
- Kemal Burak Alper: İlyas
- Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
- Alper Türedi: Hamza
- Burcu Türünz: Bade Akıncı
- Sera Kutlubey: Merjan Azadi
- Hatice Aslan: Rahşan Azadi
- Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
- Numan Çakır: Mahmud Azadi
- Berrak Kuş: Gülsima
- Genco Özak: Yılmaz
- Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
- Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı
Streaming e tv
Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 5 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.