Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 dicembre

di Anton Filippo Ferrari
Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 5 dicembre

Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia. Nel frattempo la donna, assieme a suo figlio, va a stabilirsi nel tecnologico appartamento di Tahir, che ha organizzato tutto sin nei minimi dettagli per accogliere i due. L’uomo sta lavorando su più fronti, anche per mettere Farah e il bambino al sicuro e contatta persino un rivale del padre adottivo per allearsi con lui. Nel corso delle sue ricerche, scopre che Yasemin ha detto alla polizia che la donna che si è gettata fuori dall’auto in corsa è Farah.

Tahir cerca di spingere Farah a confessare, ma la ragazza continua a far finta di niente, così lui si ritrova costretto a dirle che ha assistito in diretta alla sua telefonata con Mehmet. Farah cerca di fargli capire che è costretta a rilasciare una testimonianza, altrimenti la rimpatrieranno in Iran, ma Tahir non ascolta ragioni e le dice di andarsene per la sua strada. Intanto Vera e Bade vorrebbero convincere Kaan ad andare all’estero, ma il ragazzo non intende assecondare questo suggerimento, così Vera decide di affrontare Farah, proponendole un aiuto concreto per il suo futuro in cambio del suo silenzio. Farah è molto confusa e mentre passeggia per strada viene fermata da Tahir che le chiede di salire in macchina perché ha bisogno di parlarle. Ali Galip ha affidato a Bekir una missione molto importante, ma il capo dei Karaman riuscirà a non fargliela portare a termine.

Tahir offre a Farah una via di fuga, ma lei è troppo spaventata per poterla accettare e inoltre non può fare a meno di pensare alla salute di suo figlio, così si reca da Mehmet per testimoniare. Tuttavia il procuratore è venuto a sapere che la donna è una clandestina con un figlio malato, le cui cure sono a carico della famiglia Akinci e abita in un appartamento della famiglia del commissario… alla luce di tutto questo è certo che il giudice la dichiarerebbe una testimone inattendibile, pertanto senza delle prove concrete non intende ascoltare la sua deposizione. Farah è disperata e crede di non avere più vie di fuga, ma Orhan la convince a fidarsi di Vera e per riuscirci le racconta la sua storia e le dice che rinviene parecchie somiglianze tra loro due. Intanto Ali Galip ha saputo di aver perso il carico, Bekir crede ancora che la responsabilità sia solo dei Karaman, ma il capo ha capito che dietro c’è lo zampino di Tahir e va subito a trovarlo.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – 5 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

