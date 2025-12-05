Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è tornare a collaborare con la polizia. Nel frattempo la donna, assieme a suo figlio, va a stabilirsi nel tecnologico appartamento di Tahir, che ha organizzato tutto sin nei minimi dettagli per accogliere i due. L’uomo sta lavorando su più fronti, anche per mettere Farah e il bambino al sicuro e contatta persino un rivale del padre adottivo per allearsi con lui. Nel corso delle sue ricerche, scopre che Yasemin ha detto alla polizia che la donna che si è gettata fuori dall’auto in corsa è Farah.

Tahir cerca di spingere Farah a confessare, ma la ragazza continua a far finta di niente, così lui si ritrova costretto a dirle che ha assistito in diretta alla sua telefonata con Mehmet. Farah cerca di fargli capire che è costretta a rilasciare una testimonianza, altrimenti la rimpatrieranno in Iran, ma Tahir non ascolta ragioni e le dice di andarsene per la sua strada. Intanto Vera e Bade vorrebbero convincere Kaan ad andare all’estero, ma il ragazzo non intende assecondare questo suggerimento, così Vera decide di affrontare Farah, proponendole un aiuto concreto per il suo futuro in cambio del suo silenzio. Farah è molto confusa e mentre passeggia per strada viene fermata da Tahir che le chiede di salire in macchina perché ha bisogno di parlarle. Ali Galip ha affidato a Bekir una missione molto importante, ma il capo dei Karaman riuscirà a non fargliela portare a termine.

Tahir offre a Farah una via di fuga, ma lei è troppo spaventata per poterla accettare e inoltre non può fare a meno di pensare alla salute di suo figlio, così si reca da Mehmet per testimoniare. Tuttavia il procuratore è venuto a sapere che la donna è una clandestina con un figlio malato, le cui cure sono a carico della famiglia Akinci e abita in un appartamento della famiglia del commissario… alla luce di tutto questo è certo che il giudice la dichiarerebbe una testimone inattendibile, pertanto senza delle prove concrete non intende ascoltare la sua deposizione. Farah è disperata e crede di non avere più vie di fuga, ma Orhan la convince a fidarsi di Vera e per riuscirci le racconta la sua storia e le dice che rinviene parecchie somiglianze tra loro due. Intanto Ali Galip ha saputo di aver perso il carico, Bekir crede ancora che la responsabilità sia solo dei Karaman, ma il capo ha capito che dietro c’è lo zampino di Tahir e va subito a trovarlo.