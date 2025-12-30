Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 30 dicembre

di Anton Filippo Ferrari
Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 30 dicembre

Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Farah è ancora sconvolta per l’omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir cerca di confortarla e la rassicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato davvero di un incidente e, in caso contrario, che farà in modo che il responsabile paghi. Intanto, Haydar e Adil hanno trovato l’auto coinvolta nell’uccisione e Tahir ordina loro di prelevare il rampollo di una famiglia mafiosa rivale, sospettando che sia coinvolto. Farah incontra Mehmet di nascosto e il poliziotto le fa capire che l’unica in grado di far sì che il caso si risolva, è proprio lei. Mehmet è infatti convinto che dietro all’incidente ci sia Ali Galip, che ha ordinato la morte del donatore per vendicarsi del fatto che Tahir ha consegnato alla polizia le prove che potevano incastrare Kaan per l’omicidio di Alperen. L’uomo ne parla con Bade che però non crede alle sue accuse, essendo ancora arrabbiata per il trattamento ricevuto pochi giorni prima proprio da Mehmet.

Farah, Kerim, Gonul, Vera e Perihan decidono di fare un picnic, ma nel parcheggio del suo palazzo Farah viene aggredita. L’intento degli aggressori sembra quello di rapirla ma grazie alla guardia che stava scortando Vera il rapimento fallisce. Da questo evento nasce una situazione di allerta e Tahir chiede a tutti di rimanere in casa di Ali Galip mentre lui cerca di risolvere la situazione.

Farah e Bade si ritrovano a parlare d’amore e, con l’aiuto di qualche bicchiere di vino, Farah si lascia andare su alcuni momenti romantici tra lei e Tahir. Bade sta per svelarle l’identità dell’assassino del donatore, ma Bekir interviene e la ferma. L’avvocata decide comunque di dire la verità, ma a Mehmet. Intanto, Tahir recupera il filmato di sorveglianza, che dovrebbe rivelare l’identità dell’assassino, ma viene fermato da dei finti poliziotti, che glielo rubano. Più tardi scopriamo che i finti poliziotti sono gli uomini di Orhan, il quale consegna l’hard disk contenente il filmato ad Ali Galip. Il comandante Hamza viene trovato morto nella sua auto. Probabilmente è stato Ilyas ad ucciderlo, su ordine di Orhan. Una volta rientrato alla tenuta, Tahir e Farah litigano, poi, in un momento di passione, i due si ritrovano sul letto, ma Tahir decide di fermarsi perché si accorge che la donna è ubriaca. L’indomani, Farah si presenta al colloquio in ospedale e viene assunta.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 30 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
TV / Un anno difficile: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La casa dei fantasmi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: "Il tempo delle guasconate è proprio finito"
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, il Codacons: "Non basta"
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, la reazione di Corona: "Non lo licenzieranno"
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona
TV / Ascolti tv lunedì 29 dicembre: Se fossi te, Ennio Doris: c’è ancora domani, Il Collegio
