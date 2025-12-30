Farah è ancora sconvolta per l’omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir cerca di confortarla e la rassicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato davvero di un incidente e, in caso contrario, che farà in modo che il responsabile paghi. Intanto, Haydar e Adil hanno trovato l’auto coinvolta nell’uccisione e Tahir ordina loro di prelevare il rampollo di una famiglia mafiosa rivale, sospettando che sia coinvolto. Farah incontra Mehmet di nascosto e il poliziotto le fa capire che l’unica in grado di far sì che il caso si risolva, è proprio lei. Mehmet è infatti convinto che dietro all’incidente ci sia Ali Galip, che ha ordinato la morte del donatore per vendicarsi del fatto che Tahir ha consegnato alla polizia le prove che potevano incastrare Kaan per l’omicidio di Alperen. L’uomo ne parla con Bade che però non crede alle sue accuse, essendo ancora arrabbiata per il trattamento ricevuto pochi giorni prima proprio da Mehmet.

Farah, Kerim, Gonul, Vera e Perihan decidono di fare un picnic, ma nel parcheggio del suo palazzo Farah viene aggredita. L’intento degli aggressori sembra quello di rapirla ma grazie alla guardia che stava scortando Vera il rapimento fallisce. Da questo evento nasce una situazione di allerta e Tahir chiede a tutti di rimanere in casa di Ali Galip mentre lui cerca di risolvere la situazione.

Farah e Bade si ritrovano a parlare d’amore e, con l’aiuto di qualche bicchiere di vino, Farah si lascia andare su alcuni momenti romantici tra lei e Tahir. Bade sta per svelarle l’identità dell’assassino del donatore, ma Bekir interviene e la ferma. L’avvocata decide comunque di dire la verità, ma a Mehmet. Intanto, Tahir recupera il filmato di sorveglianza, che dovrebbe rivelare l’identità dell’assassino, ma viene fermato da dei finti poliziotti, che glielo rubano. Più tardi scopriamo che i finti poliziotti sono gli uomini di Orhan, il quale consegna l’hard disk contenente il filmato ad Ali Galip. Il comandante Hamza viene trovato morto nella sua auto. Probabilmente è stato Ilyas ad ucciderlo, su ordine di Orhan. Una volta rientrato alla tenuta, Tahir e Farah litigano, poi, in un momento di passione, i due si ritrovano sul letto, ma Tahir decide di fermarsi perché si accorge che la donna è ubriaca. L’indomani, Farah si presenta al colloquio in ospedale e viene assunta.