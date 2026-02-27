Kerim, con uno stratagemma, riesce a nascondere la nonna Gulsima, liberandola dalle grinfie di Behnam e dei suoi uomini. Farah finalmente incontra sua madre dopo dieci anni di lontananza. Nel frattempo, Behnam si allontana dall’ospedale portando con sè Kerim. Farah e Tahir si mettono subito sulle sue tracce, temendo che Behnam voglia fuggire in Iran con il bambino. Farah contatta Akbar, ricattandolo per farsi aiutare a trovare il nascondiglio di Behnam. Mentre Farah aiuta Gulsima a riscoprire la libertà dopo anni di prigionia, Mehmet e Tahir cercano Behnam, ma lui riesce a seminare discordia tra di loro. Durante un duro confronto con Behnam, Kerim gli dice di voler più bene a Tahir che a suo padre. Ferito da queste parole, Behnam è sempre più convinto che l’unica soluzione sia eliminare Tahir, perciò raduna tutti i nemici che quest’ultimo si è fatto.

Farah, Bade, Gulsima e Merjan condividono momenti di dialogo e serenità, ma Merjan tenta comunque di fuggire. Tahir riceve un pacco contenente una foto di famiglia da bambino e scopre finalmente il volto dei suoi genitori. Nel frattempo, Akbar cerca Kerim, ma Behnam, scoperto il suo tradimento, gli fornisce informazioni false. Farah, ignara della partenza di Tahir alla ricerca di Kerim, si nasconde nel bagagliaio dell’auto. Tahir cade in una trappola di Behnam e viene inseguito da uomini della criminalità organizzata decisi a ucciderlo. Intanto, Orhan si consegna a Mehmet per farsi incarcerare e ricostituire la sua rete con Ilyas.

Akbar corre a salvare Merjan, trattenuta da Farah, e si sorprende nel ritrovare Gulsima dopo tanto tempo. In carcere, Mehmet pensa di tenere sotto controllo Orhan, ma l’uomo gli svela il piano architettato nell’ultimo anno: tutte le accuse ricadono su Ilyas e Orhan viene liberato. Nel frattempo, Tahir e Farah affrontano molte minacce finchè non arriva Yilmaz, il sicario ingaggiato da Behnam. Tuttavia, Yilmaz è in realtà Hizir, un vecchio amico di Tahir. Behnam ordina di uccidere Tahir e catturare Farah, ma quando Hizir porta Farah da lui e lei si riunisce a Kerim, chiama Tahir nascosto nell’auto. Sopraffatto, Behnam deve lasciare andare Kerim, che gli rivela di aver ascoltato i suoi piani malvagi per rinchiudere Farah nella cella di Gulsima e afferma che d’ora in avanti suo padre sarà Tahir.