Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 23 dicembre

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 23 dicembre

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Farah è ancora sconvolta per l’omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir cerca di confortarla e la rassicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato davvero di un incidente e, in caso contrario, che farà in modo che il responsabile paghi. Intanto, Haydar e Adil hanno trovato l’auto coinvolta nell’uccisione e Tahir ordina loro di prelevare il rampollo di una famiglia mafiosa rivale, sospettando che sia coinvolto. Farah incontra Mehmet di nascosto e il poliziotto le fa capire che l’unica in grado di far sì che il caso si risolva, è proprio lei. Mehmet è infatti convinto che dietro all’incidente ci sia Ali Galip, che ha ordinato la morte del donatore per vendicarsi del fatto che Tahir ha consegnato alla polizia le prove che potevano incastrare Kaan per l’omicidio di Alperen. L’uomo ne parla con Bade che però non crede alle sue accuse, essendo ancora arrabbiata per il trattamento ricevuto pochi giorni prima proprio da Mehmet.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – 23 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Uno Rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Uno Rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 44esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 44esima puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 dicembre su Rete 4
TV / Miracolo nella 34ª strada: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Gloria!: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 22 dicembre
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 dicembre 2025
Ricerca