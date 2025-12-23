Farah è ancora sconvolta per l’omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir cerca di confortarla e la rassicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato davvero di un incidente e, in caso contrario, che farà in modo che il responsabile paghi. Intanto, Haydar e Adil hanno trovato l’auto coinvolta nell’uccisione e Tahir ordina loro di prelevare il rampollo di una famiglia mafiosa rivale, sospettando che sia coinvolto. Farah incontra Mehmet di nascosto e il poliziotto le fa capire che l’unica in grado di far sì che il caso si risolva, è proprio lei. Mehmet è infatti convinto che dietro all’incidente ci sia Ali Galip, che ha ordinato la morte del donatore per vendicarsi del fatto che Tahir ha consegnato alla polizia le prove che potevano incastrare Kaan per l’omicidio di Alperen. L’uomo ne parla con Bade che però non crede alle sue accuse, essendo ancora arrabbiata per il trattamento ricevuto pochi giorni prima proprio da Mehmet.