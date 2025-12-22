Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 22 dicembre

Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Ali Galip parla con Tahir delle continue operazioni della polizia, che stanno minando la stabilità dell’organizzazione. Entrambi sanno che dietro a tutto ciò c’è la mano di Mehmet e si accordano per neutralizzarlo. Farah lascia Kerim in ospedale e inizia a portare un po’ di cose a casa di Tahir. Bade le suggerisce di concordare con il marito delle risposte credibili da fornire ai funzionari dell’ufficio immigrazione, quando torneranno a fare un controllo. Farah tenta di parlare con Tahir, ma tra loro regna il rancore, finchè Farah non lo raggiunge al locale e finalmente i due si avvicinano veramente. Gönül viene invitata a cena da Vera, ma Perihan si presenta in casa Akinci con l’intento di portare via sua figlia, che però l’affronta a testa alta. Mehmet chiede a Bade di raggiungerlo da lui per cena. Prima dell’arrivo di Bade, si presenta Ilyas per dirgli che il giorno dopo è prevista una consegna organizzata da Lekesiz.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Demet Özdemir: Farah Erşadi

Engin Akyürek: Tahir Lekesiz

Feyyaz Duman: Behnam Azadi

Fırat Tanış: Mehmet Koşaner

Senan Kara: Vera Akıncı

Lale Başar: Perihan Koşaner

Ali Sürmeli: Orhan Koşaner

Mert Doğan: Bekir Akıncı

Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper: İlyas

Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi

Alper Türedi: Hamza

Burcu Türünz: Bade Akıncı

Sera Kutlubey: Merjan Azadi

Hatice Aslan: Rahşan Azadi

Burak Tamdoğan: Akbar Azadi

Numan Çakır: Mahmud Azadi

Berrak Kuş: Gülsima

Genco Özak: Yılmaz

Oktay Çubuk: Kaan Akıncı

Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – 22 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.