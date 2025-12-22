Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 22 dicembre

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 22 dicembre

Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Ali Galip parla con Tahir delle continue operazioni della polizia, che stanno minando la stabilità dell’organizzazione. Entrambi sanno che dietro a tutto ciò c’è la mano di Mehmet e si accordano per neutralizzarlo. Farah lascia Kerim in ospedale e inizia a portare un po’ di cose a casa di Tahir. Bade le suggerisce di concordare con il marito delle risposte credibili da fornire ai funzionari dell’ufficio immigrazione, quando torneranno a fare un controllo. Farah tenta di parlare con Tahir, ma tra loro regna il rancore, finchè Farah non lo raggiunge al locale e finalmente i due si avvicinano veramente. Gönül viene invitata a cena da Vera, ma Perihan si presenta in casa Akinci con l’intento di portare via sua figlia, che però l’affronta a testa alta. Mehmet chiede a Bade di raggiungerlo da lui per cena. Prima dell’arrivo di Bade, si presenta Ilyas per dirgli che il giorno dopo è prevista una consegna organizzata da Lekesiz.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – 22 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 dicembre 2025
TV / Tutti insieme appassionatamente: trama, cast e streaming del film su Rai 3
TV / Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 dicembre 2025
TV / Tutti insieme appassionatamente: trama, cast e streaming del film su Rai 3
TV / Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv domenica 21 dicembre: L’Eredità, Chi vuol essere milionario, Zelig on
TV / Lo schiaccianoci e i quattro regni: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 21 dicembre 2025
TV / L’Eredità Gran Galà Telethon: anticipazioni e ospiti della puntata speciale su Rai 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 dicembre 2025
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 21 dicembre
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
Ricerca