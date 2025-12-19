Gönül è molto delusa dal comportamento di Farah e chiede a Mehmet ospitalità per qualche giorno. Mentre è da sola in casa del fratello trova il fascicolo sul caso di Kaan e scopre che il ragazzo non è il responsabile dell’omicidio di Alperen. Mehmet, nonostante sia stato sospeso dal servizio, si presenta a casa di Ali Galip perché vuole fare chiarezza sulla sparatoria, ma viene cacciato in malo modo e subito dopo subisce anche un richiamo da parte di Hamza. Bade lo raggiunge e tenta in ogni modo di metterlo in guardia, ma Mehmet non vuole sentire ragioni e l’accusa di star parlando per bocca dello zio solo per intimorirlo. Orhan incontra Ali Galip e gli fa capire che è arrivato il momento di mettere a tacere tutta la questione. Con un flashback scopriamo che da giovane, nel tentativo di proteggere Vera, Orhan è stato colpito al petto da due pallottole sparate da Ali Gallip e che poco prima Orhan stesso ha ucciso accidentalmente il padre di Mehmet.

Mehmet riceve la notizia di essere stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio e di dover affrontare un procedimento a suo carico. Intanto, Farah e Tahir, appena sposati, si accordano per cenare insieme, ma prima Farah decide di fare visita a Vera per informarla che Ali Galip ha ordinato a Tahir di uccidere Mehmet. Farah quindi intima a Vera di fare pressioni sul marito affinché annulli l’ordine. Bade che ha origliato la conversazione tra Farah e Vera avverte Mehmet del pericolo. Il commissario quindi si reca a casa di Tahir, provocandolo fino a farsi sparare. L’uomo però non muore dato che si era premunito di giubbotto antiproiettile. Tahir lo caccia da casa sua, sconvolto dalle sue parole ma soprattutto dalla propria reazione e in questo stato d’animo litiga con Farah, appena arrivata da lui. Mehmet, deciso a distruggere Tahir con ogni mezzo possibile, chiede a Ilyas di recuperare ogni fascicolo in loro possesso sul passato criminale dell’uomo.

Farah ha intenzione di cercare una nuova casa, mentre Tahir prende possesso del suo nuovo locale, indispettendo non poco Bekir. Nel frattempo Kerim manda un messaggio a Tahir dal telefono di Farah per convincerlo a fare pace con sua madre. Tahir credendo che Farah voglia riconciliarsi con lui si presenta a casa sua e la trascina nel nuovo locale. Qui, le promette una nuova vita insieme, ma Farah lo respinge dicendo di non meritarsi alcuna felicità e che tra loro non potrebbe mai funzionare. Perihan viene avvertita che Gonul non si presenta da due giorni al lavoro; sospettando che si veda ancora con Kaan, lei e Orhan si recano dagli Akinci pretendendo di controllare in tutta casa per assicurarsi che Gonul non sia lì. Gonul però è tornata a casa, mentre Kaan si è recato al commissariato per ritirare la denuncia contro Mehmet che potrà così riprendere il servizio. Durante una riunione di famiglia, Gonul sorprende tutti dicendo che non ha più intenzione di vivere con i suoi genitori.