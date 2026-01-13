Icona app
TV

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 gennaio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 13 gennaio

Questa sera, lunedì 13 gennaio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia. Lì, Farah cerca di allontanare Tahir con una scusa per poter parlare liberamente con Mehmet e farsi consegnare un localizzatore da mettere su Ali Galip in modo da tracciare i suoi spostamenti e scoprire il luogo dell’incontro segreto tra i grandi capi famiglia della malavita. Il piano però non va come dovrebbe e Tahir, avendo visto Farah e Bade prendere un taxi, decide di seguirle scoprendo così che le due hanno un appuntamento segreto con Mehmet. Tahir si infuria a tal punto che aggredisce Mehmet, così Bade lo stordisce con un teaser. Una volta ripresi i sensi, Tahir cerca di convincere Farah che Mehmet vuole usarla per i suoi scopi, ma lei gli confessa quello che non ha avuto il coraggio di rivelargli finora: è stato Ali Galip a uccidere il donatore condannando così Kerim. Tahir, accecato dalla collera, vuole vendicarsi del suo capo. Mehmet esprime il suo amore per Bade al matrimonio di Kaan e Gonul. Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip. Il giorno dopo, Mehmet avvia un’operazione su agnello nero e agnello bianco, con conseguenze imprevedibili. Tahir invece decide di affrontare Ali Galip. Nel frattempo, Benham si presenta a casa di Farah.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 13 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca