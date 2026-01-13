Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia. Lì, Farah cerca di allontanare Tahir con una scusa per poter parlare liberamente con Mehmet e farsi consegnare un localizzatore da mettere su Ali Galip in modo da tracciare i suoi spostamenti e scoprire il luogo dell’incontro segreto tra i grandi capi famiglia della malavita. Il piano però non va come dovrebbe e Tahir, avendo visto Farah e Bade prendere un taxi, decide di seguirle scoprendo così che le due hanno un appuntamento segreto con Mehmet. Tahir si infuria a tal punto che aggredisce Mehmet, così Bade lo stordisce con un teaser. Una volta ripresi i sensi, Tahir cerca di convincere Farah che Mehmet vuole usarla per i suoi scopi, ma lei gli confessa quello che non ha avuto il coraggio di rivelargli finora: è stato Ali Galip a uccidere il donatore condannando così Kerim. Tahir, accecato dalla collera, vuole vendicarsi del suo capo. Mehmet esprime il suo amore per Bade al matrimonio di Kaan e Gonul. Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip. Il giorno dopo, Mehmet avvia un’operazione su agnello nero e agnello bianco, con conseguenze imprevedibili. Tahir invece decide di affrontare Ali Galip. Nel frattempo, Benham si presenta a casa di Farah.