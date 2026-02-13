Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 febbraio
Questa sera, martedì 13 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Farah viene caricata a forza sull’autobus che la porterà all’aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di ciò che sta succedendo. Da questo momento, ci sarà una corsa contro il tempo per impedire che l’autobus raggiunga l’aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. Tahir, in auto con Bade, raggiunge l’autobus e riesce a bloccarlo sull’autostrada. Ne seguirà uno scontro con un poliziotto che solo l’arrivo di Mehmet riuscirà a sedare. Mehmet cerca di riportare Farah a casa, ma la donna si rifiuta e decide di andare con Tahir e Bade. Quest’ultima, in qualità di avvocato, offre i suoi servizi per difendere Farah a livello legale e farle avere la cittadinanza. Intanto, Gonul è al lavoro e sta cercando di convincere una delle sue pazienti più difficili a mangiare qualcosa. In quel momento compare Kaan che si offre di aiutarla con il lavoro. Kaan mostra di nuovo il suo lato piu’ dolce.
Bekir ha seguito alla lettera il piano di Tahir ed è riuscito a registrare la combinazione della cassaforte di Behnam. Con l’aiuto di un hacker, ora dovrebbero riuscire a risalire ai numeri che la compongono. Nel frattempo è arrivato in Turchia Mahmud, lo zio di Behnam e, quest’ultimo, per assecondarne le volontà, gli chiede di celebrare l’indomani il suo matrimonio con Farah. Tahir dovrebbe entrare in azione per recuperare la chiavetta con il video che incastra Farah, ma Mehmet lo ostacola, così è costretto a rimandare i suoi piani. In azienda, durante una riunione, Gönül annuncia che venderà le sue azioni a Behnam. Mahmud è molto soddisfatto del nipote, ma Tahir interviene perché l’uomo ha un atteggiamento molto scontroso nei confronti delle donne. Behnam riceve una telefonata e riesce a sventare il furto della chiavetta e a imprigionare Tahir. Farah attende quest’ultimo con ansia, non è disposta a sposarsi, ma se non si sottometterà alle volontà di Behnam rischierà di nuovo il rimpatrio e di perdere suo figlio.
Io sono Farah: il cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Demet Özdemir: Farah Erşadi
- Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
- Feyyaz Duman: Behnam Azadi
- Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
- Senan Kara: Vera Akıncı
- Lale Başar: Perihan Koşaner
- Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
- Mert Doğan: Bekir Akıncı
- Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
- Kemal Burak Alper: İlyas
- Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
- Alper Türedi: Hamza
- Burcu Türünz: Bade Akıncı
- Sera Kutlubey: Merjan Azadi
- Hatice Aslan: Rahşan Azadi
- Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
- Numan Çakır: Mahmud Azadi
- Berrak Kuş: Gülsima
- Genco Özak: Yılmaz
- Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
- Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı
Streaming e tv
Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.