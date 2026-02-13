Farah viene caricata a forza sull’autobus che la porterà all’aeroporto per essere rimpatriata. Nel frattempo, Vera avverte Orhan di ciò che sta succedendo. Da questo momento, ci sarà una corsa contro il tempo per impedire che l’autobus raggiunga l’aeroporto e che Farah venga espulsa dal Paese. Tahir, in auto con Bade, raggiunge l’autobus e riesce a bloccarlo sull’autostrada. Ne seguirà uno scontro con un poliziotto che solo l’arrivo di Mehmet riuscirà a sedare. Mehmet cerca di riportare Farah a casa, ma la donna si rifiuta e decide di andare con Tahir e Bade. Quest’ultima, in qualità di avvocato, offre i suoi servizi per difendere Farah a livello legale e farle avere la cittadinanza. Intanto, Gonul è al lavoro e sta cercando di convincere una delle sue pazienti più difficili a mangiare qualcosa. In quel momento compare Kaan che si offre di aiutarla con il lavoro. Kaan mostra di nuovo il suo lato piu’ dolce.

Bekir ha seguito alla lettera il piano di Tahir ed è riuscito a registrare la combinazione della cassaforte di Behnam. Con l’aiuto di un hacker, ora dovrebbero riuscire a risalire ai numeri che la compongono. Nel frattempo è arrivato in Turchia Mahmud, lo zio di Behnam e, quest’ultimo, per assecondarne le volontà, gli chiede di celebrare l’indomani il suo matrimonio con Farah. Tahir dovrebbe entrare in azione per recuperare la chiavetta con il video che incastra Farah, ma Mehmet lo ostacola, così è costretto a rimandare i suoi piani. In azienda, durante una riunione, Gönül annuncia che venderà le sue azioni a Behnam. Mahmud è molto soddisfatto del nipote, ma Tahir interviene perché l’uomo ha un atteggiamento molto scontroso nei confronti delle donne. Behnam riceve una telefonata e riesce a sventare il furto della chiavetta e a imprigionare Tahir. Farah attende quest’ultimo con ansia, non è disposta a sposarsi, ma se non si sottometterà alle volontà di Behnam rischierà di nuovo il rimpatrio e di perdere suo figlio.