Home » Spettacoli » TV
TV

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 dicembre

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 12 dicembre

Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Mehmet va a cena con Bade e si convince che la famiglia Akinci è implicata nell’omicidio di Alperen, così chiede a Ilyas di procurarsi i tabulati telefonici di tutti i membri di quella famiglia. Intanto Farah decide di accettare l’offerta di Vera e il giorno dopo si presenta in casa sua. Vera chiede ad Ali Galip di promettere alla donna che nessuno le farà del male e, per quanto contrariato, l’uomo cede alla richiesta della moglie. Tahir, che ha assistito a questa scena, cerca in ogni modo di convincere Farah a non fidarsi di queste persone, ma per la donna è l’unica opportunità per restare in Turchia. Tahir allora le propone di sposarlo, così potrà chiedere la cittadinanza. Proprio mentre i due discutono, arriva la polizia per arrestare Kaan. Tahir vorrebbe che Farah scappasse, ma Bekir riesce a trattenerla. Tutta la famiglia si reca in commissariato. Hamza è molto arrabbiato per l’iniziativa di Mehmet, anche perché continua ad agire sulla base di sospetti.

Mentre Kaan viene trattenuto dalla polizia, Farah deve affrontare Bekir che tenta di ucciderla. Farah riesce a difendersi e a ferire gravemente Bekir. Nel frattempo, Tahir e Mehmet si accordano su come tenere fuori Farah dall’indagine di omicidio ed evitare che debba testimoniare. Mehmet lascia intendere a Tahir che per far ciò dovrà fargli avere delle prove concrete che colleghino Kaan all’omicidio di Alperen. Tahir preoccupato del fatto di non vedere Bekir con il resto della famiglia alla centrale di polizia, si precipita a casa Akinci e lì trova Farah in stato confusionale e Bekir che sembra morto. L’uomo però respira ancora, Farah, ripresasi dallo shock, confessa di aver accoltellato Bekir per difendersi e dopo avergli prestato le prime cure, i due chiamano i soccorsi e scappano verso un luogo sicuro. Nel frattempo, durante l’interrogatorio di Kaan, Mehmet tira fuori a sorpresa la presunta arma del delitto con le impronte del ragazzo sopra.

Io sono Farah: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Demet Özdemir: Farah Erşadi
  • Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
  • Feyyaz Duman: Behnam Azadi
  • Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
  • Senan Kara: Vera Akıncı
  • Lale Başar: Perihan Koşaner
  • Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
  • Mert Doğan: Bekir Akıncı
  • Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
  • Kemal Burak Alper: İlyas
  • Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
  • Alper Türedi: Hamza
  • Burcu Türünz: Bade Akıncı
  • Sera Kutlubey: Merjan Azadi
  • Hatice Aslan: Rahşan Azadi
  • Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
  • Numan Çakır: Mahmud Azadi
  • Berrak Kuş: Gülsima
  • Genco Özak: Yılmaz
  • Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
  • Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı

Streaming e tv

Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – 12 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca