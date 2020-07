Io Robot: cast e curiosità del film con Will Smith

Stasera, 30 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Io, robot, film del 2004 diretto da Alex Proyas, ispirato all’antologia Io, robot dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot. Ma qual è il cast del film Io, Robot? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Del Spooner

Bridget Moynahan: Susan Calvin

Alan Tudyk: Sonny

James Cromwell: Alfred J. Lanning

Bruce Greenwood: Lawrence Robertson

Chi McBride: luogotenente John Bergin

Shia LaBeouf: Farber

Jerry Wasserman: Baldez

Fiona Hogan: V.I.K.I.

Peter Shinkoda: Chin

David Haysom: Robot NS-4

Scott Heindl: Robot NS-5

Curiosità

Abbiamo visto il cast di Io, Robot, film in cui sono presenti diversi product placement. Il più macroscopico riguarda l’azienda principale facente fulcro della storia cinematografica, la U.S. Robotics, tuttavia si tratta di un caso atipico, poiché la reale U.S. Robotics fu così denominata alla fondazione proprio in omaggio ad Isaac Asimov.

Un altro caso abbastanza evidente di pubblicità indiretta nel film Io, Robot è rappresentato dall’auto di Spooner, un modello speciale prodotto appositamente dalla Audi: l’auto prodotta e usata nel film è l’Audi RSQ Sports Coupé. Inoltre nel film appaiono solamente Audi A2 (trasformate in taxi), TT e A6 berlina (trasformate in pattuglie della polizia).

Anche il robot che incontra Spooner quando esce di casa all’inizio del film è un caso di product placement che riguarda la FedEx. Le scarpe che indossa Spooner sono invece delle Converse All Star, di cui si parla anche varie volte. L’impianto Hi-Fi in casa Spooner è della JVC. La moto che guida Spooner è una MV Agusta F4.

Dove vedere il film? L’appuntamento con Io, Robot è per stasera, 30 luglio 2020, dalle ore 21,20 su Italia 1 e MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti In arte Ornella Vanoni: lo speciale su Rai 3 con Pino Strabioli Temptation Island 2020, cosa è successo nell’ultima (quinta) puntata | Riassunto Temptation Island 2020, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in onda il 30 luglio