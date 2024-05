A che ora inizia Io canto family: l’orario del programma di Michelle Hunziker

A che ora inizia Io canto family? Il programma di Michelle Hunziker va in onda su Canale 5 dal 20 maggio 2024 alle ore 21.30. Subito dopo il classico appuntamento con Striscia la notizia. La chiusura è prevista intorno a mezzanotte e mezza. Un appuntamento imperdibile dedicato alle famiglie. In tutto sono previste cinque puntate. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per cinque appuntamenti, sei squadre, composte da 2 coppie di concorrenti, si sfideranno con determinazione per conquistare la vittoria.

In veste di capisquadra tornano: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Veri e propri protagonisti della musica italiana metteranno disposizione la loro esperienza per sostenere e guidare i concorrenti durante tutto il percorso e li potranno accompagnare nelle loro esibizioni. A giudicare le performance una giuria composta da quattro grandi artisti, i confermati: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola a cui si unirà la new entry Fabio Rovazzi. Il loro giudizio non si limiterà solo all’aspetto tecnico, ma terrà conto anche dell’alchimia e della sintonia che si sprigionerà sul palco.

Streaming e tv

Dove vedere Io canto family in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 20 maggio alle 21.30. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.