Io canto family: conduttrice, Michelle Hunziker, giuria, giudici, concorrenti, cast, capisquadra, quante puntate, streaming, Canale 5

Io canto family è la nuova versione del talent show di Canale 5, dedicata alle famiglie. Alla conduzione troviamo Michelle Hunziker. Il nuovo programma, in onda dal 20 maggio 2024, metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Appuntamento ogni lunedì per cinque serate. Scopriamo chi sono i giudici, il cast, i concorrenti e tutte le informazioni.

Conduttrice e meccanismo

Alla guida di Io canto family troviamo Michelle Hunziker, ormai volto di punta di Canale 5. In questa stagione televisiva ha preso parte, nel ruolo di giurata, a Io Canto Generation e ha condotto la terza edizione dello show Michelle Impossible & Friends e Striscia la Notizia. Il programma è un nuovo spin-off di Io canto, dopo il successo di Io canto Generation, questa volta dedicato alle famiglie. Protagonisti sono infatti familiari appassionati di musica.

Concorrenti

Non sappiamo ancora i nomi dei concorrenti, ma sappiamo che in ogni puntata di Io canto family due membri dello stesso nucleo familiare saliranno sul palco per mostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro emozionanti storie personali. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, sei squadre, composte da 2 coppie di concorrenti, si sfideranno con determinazione per conquistare la vittoria.

Giudici, giuria e capisquadra

In veste di capisquadra tornano: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Veri e propri protagonisti della musica italiana metteranno disposizione la loro esperienza per sostenere e guidare i concorrenti durante tutto il percorso e li potranno accompagnare nelle loro esibizioni. A giudicare le performance una giuria composta da quattro grandi artisti, i confermati: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola a cui si unirà la new entry Fabio Rovazzi. Il loro giudizio non si limiterà solo all’aspetto tecnico, ma terrà conto anche dell’alchimia e della sintonia che si sprigionerà sul palco.

Al termine di ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica finale. La squadra ultima in classifica perderà una coppia di concorrenti e l’altra sarà salvata. A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria e quelli del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma. Il voto definitivo potrà essere ribaltato dal pubblico presente in sala composto da cento persone. Nella finalissima di “Io Canto Family” solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 euro. La band è diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle.

Io canto family: quante puntate

Quante puntate sono previste per Io canto family? In tutto sono previsti cinque appuntamenti, in onda su Canale 5 dal 20 maggio 2024. L’ultima puntata va in onda il 17 giugno.

Prima puntata: 20 maggio

Seconda puntata: 27 maggio

Terza puntata: 3 giugno

Quarta puntata: 10 giugno

Quinta puntata: 17 giugno

Streaming e tv

Dove vedere Io canto family in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 20 maggio alle 21.30. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.