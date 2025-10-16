Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:18
TV
TV

Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

di Marco Nepi
Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21.30.

Io canto family streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. Con la funzione on demand potete recuperare le puntate o le singole clip in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Io canto family 2025 in streaming e tv, ma quante puntate sono previste per lo show di Michelle Hunziker? In tutto sei. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: martedì 16 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quinta puntata: giovedì 16 ottobre 2025 OGGI
  • Sesta puntata: giovedì 23 ottobre 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca