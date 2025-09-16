Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
Home » Spettacoli » TV
TV

Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

di Anton Filippo Ferrari
Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker. Il programma metterà in luce il legame unico che si crea tra i loro componenti, attraverso la passione per la musica. Appuntamento ogni martedì per cinque serate. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming.

In tv

Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 16 settembre 2025, con la prima puntata alle ore 21.30.

Io canto family streaming live

Se non siete a casa, potete seguire il programma su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming gratuita disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. Con la funzione on demand potete recuperare le puntate o le singole clip in qualsiasi momento.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Io canto family 2025 in streaming e tv, ma quante puntate sono previste per lo show di Michelle Hunziker? In tutto cinque. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: martedì 16 settembre 2025 OGGI
  • Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025
  • Terza puntata: martedì 30 settembre 2025
  • Quarta puntata: martedì 7 ottobre 2025
  • Quinta puntata: martedì 14 ottobre 2025
