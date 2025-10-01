Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:54
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

In veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso. La giuria sarà composta da Patty Pravo e Noemi, due big della canzone italiana. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore. Nella finalissima di “Io Canto Family” solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.

Io canto family 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Io canto family 2025 su Canale 5? In tutto andranno in onda 5 puntate: la prima martedì 16 settembre 2025; la quinta e ultima – salvo cambi di programmazione – mercoledì 15 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: martedì 16 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025 OGGI
  • Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025
  • Quinta puntata: mercoledì 15 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Io canto family 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, con la prima puntata alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 ottobre 2025 su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 1 ottobre 2025 su Rai 3
TV / San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
TV / Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ricerca