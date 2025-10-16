Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:18
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta puntata

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

In veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso. La giuria sarà composta da Patty Pravo e Noemi, due big della canzone italiana. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore. Nella finalissima di “Io Canto Family” solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.

Io canto family 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Io canto family 2025 su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate: la prima martedì 16 settembre 2025; la sesta e ultima – salvo cambi di programmazione – giovedì 23 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: martedì 16 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quinta puntata: giovedì 16 ottobre 2025 OGGI
  • Sesta puntata: giovedì 23 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Io canto family 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 16 ottobre 2025
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 16 ottobre 2025
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata
TV / Peppermint – L’angelo della vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 16 ottobre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 ottobre 2025
TV / Io canto family 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Ascolti tv mercoledì 15 ottobre: Il commissario Montalbano, This is me, Realpolitik
TV / Il Commissario Montalbano – Amore: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1
TV / Una giornata particolare: le anticipazioni della puntata di oggi con Aldo Cazzullo su La7
Ricerca