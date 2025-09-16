Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

Al debutto, in veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso. Novità anche per la giuria: sarà composta da Patty Pravo e Noemi, due big della canzone italiana. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore. Nella finalissima di “Io Canto Family” solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.

Io canto family 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Io canto family 2025 su Canale 5? In tutto andranno in onda 5 puntate: la prima martedì 16 settembre 2025; la quinta e ultima – salvo cambi di programmazione – martedì 14 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 16 settembre 2025

Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025

Terza puntata: martedì 30 settembre 2025

Quarta puntata: martedì 7 ottobre 2025

Quinta puntata: martedì 14 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Io canto family 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 16 settembre 2025, con la prima puntata alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.