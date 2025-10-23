Icona app
Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla sesta e ultima puntata

di Antonio Scali
Io canto family 2025: anticipazioni, giudici, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Io canto family 2025, il talent show condotto da Michelle Hunziker.

Anticipazioni: cast, giudici, concorrenti

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, in questa edizione completamente rinnovata, 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare si sfideranno sul palco per mettere in mostra il proprio talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie.

In veste di capisquadra: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti che metteranno a disposizione la loro esperienza per guidare e sostenere i concorrenti in ogni fase del percorso. La giuria sarà composta da Patty Pravo e Noemi, due big della canzone italiana. A loro il compito di valutare le performance e stilare le classifiche che, sfida dopo sfida, decreteranno il vincitore. Nella finalissima di “Io Canto Family”, in onda questa sera, solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro. Chi sarà il vincitore?

Io canto family 2025: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Io canto family 2025 su Canale 5? In tutto andranno in onda 5 puntate: la prima martedì 16 settembre 2025; la sesta e ultima – salvo cambi di programmazione – giovedì 23 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: martedì 16 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: mercoledì 1 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quarta puntata: mercoledì 8 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Quinta puntata: giovedì 16 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Sesta puntata (finale): giovedì 23 ottobre 2025 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere Io canto family 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 23 ottobre 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca