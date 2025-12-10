Interstellar: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Interstellar, film del 2014 diretto da Christopher Nolan. Interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2067, l’ex pilota della NASA Joseph Cooper è costretto a lavorare come agricoltore a causa di una carestia globale causata dalla peronospora. La carestia è abbastanza grave da aver avuto effetti importanti sulla società umana, compreso l’abbandono di qualsiasi ricerca scientifica che non sia direttamente correlata all’agricoltura e alla soluzione del problema alimentare mondiale. Cooper ignora la figlia dodicenne Murphy quando essa afferma che un fantasma le stia comunicando attraverso la sua libreria, ma in seguito trova particelle di sabbia che formano uno schema inspiegabile sul pavimento della sua camera da letto. Indagando viene a scoprire che i volumi della libreria sono stati mossi in modo da formare un codice binario, il quale, decodificato, risulta essere una serie di coordinate. Assieme a Murph, la quale si nasconde nella macchina del padre che inizialmente le aveva ordinato di stare a casa, raggiunge un complesso apparentemente abbandonato nel nulla. Provando a forzare il cancello, gli viene intimato da una pattuglia di militari dell’esercito, apparsi improvvisamente, di fermarsi e successivamente di seguirli all’interno di quella che si dimostra essere una struttura segreta del governo. Qui il professor John Brand spiega che la NASA non è stata chiusa, ma segretamente incaricata dal governo di esplorare la possibilità di trovare una nuova casa per l’umanità lontano dalla Terra. Brand afferma di essere al lavoro su un’equazione relativa alla gravità per rendere possibile questa missione, e chiede a Cooper di pilotare un’astronave esplorativa.

Interstellar: il cast

Abbiamo visto la trama di Interstellar, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i relativi ruoli:

Matthew McConaughey: Joseph Cooper

Anne Hathaway: Amelia Brand

Jessica Chastain: Murphy “Murph” Cooper

Michael Caine: professor Brand

John Lithgow: Donald

Mackenzie Foy: Murphy “Murph” Cooper bambina

Ellen Burstyn: Murphy Cooper anziana

Casey Affleck: Tom Cooper

Matt Damon: dr. Mann

Topher Grace: Getty

Wes Bentley: Doyle

David Gyasi: Romilly

Timothée Chalamet: Tom Cooper adolescente

William Devane: membro del consiglio NASA

Jeff Hephner: dottore

Elyes Gabel: scienziato

David Oyelowo: preside

Streaming e tv

Dove vedere Interstellar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.