Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Interstellar: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Interstellar: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Interstellar, film del 2014 diretto da Christopher Nolan. Interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine, il film narra di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un wormhole in cerca di una nuova casa per l’umanità. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il film nel 2007. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2067, l’ex pilota della NASA Joseph Cooper è costretto a lavorare come agricoltore a causa di una carestia globale causata dalla peronospora. La carestia è abbastanza grave da aver avuto effetti importanti sulla società umana, compreso l’abbandono di qualsiasi ricerca scientifica che non sia direttamente correlata all’agricoltura e alla soluzione del problema alimentare mondiale. Cooper ignora la figlia dodicenne Murphy quando essa afferma che un fantasma le stia comunicando attraverso la sua libreria, ma in seguito trova particelle di sabbia che formano uno schema inspiegabile sul pavimento della sua camera da letto. Indagando viene a scoprire che i volumi della libreria sono stati mossi in modo da formare un codice binario, il quale, decodificato, risulta essere una serie di coordinate. Assieme a Murph, la quale si nasconde nella macchina del padre che inizialmente le aveva ordinato di stare a casa, raggiunge un complesso apparentemente abbandonato nel nulla. Provando a forzare il cancello, gli viene intimato da una pattuglia di militari dell’esercito, apparsi improvvisamente, di fermarsi e successivamente di seguirli all’interno di quella che si dimostra essere una struttura segreta del governo. Qui il professor John Brand spiega che la NASA non è stata chiusa, ma segretamente incaricata dal governo di esplorare la possibilità di trovare una nuova casa per l’umanità lontano dalla Terra. Brand afferma di essere al lavoro su un’equazione relativa alla gravità per rendere possibile questa missione, e chiede a Cooper di pilotare un’astronave esplorativa.

Interstellar: il cast

Abbiamo visto la trama di Interstellar, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i relativi ruoli:

  • Matthew McConaughey: Joseph Cooper
  • Anne Hathaway: Amelia Brand
  • Jessica Chastain: Murphy “Murph” Cooper
  • Michael Caine: professor Brand
  • John Lithgow: Donald
  • Mackenzie Foy: Murphy “Murph” Cooper bambina
  • Ellen Burstyn: Murphy Cooper anziana
  • Casey Affleck: Tom Cooper
  • Matt Damon: dr. Mann
  • Topher Grace: Getty
  • Wes Bentley: Doyle
  • David Gyasi: Romilly
  • Timothée Chalamet: Tom Cooper adolescente
  • William Devane: membro del consiglio NASA
  • Jeff Hephner: dottore
  • Elyes Gabel: scienziato
  • David Oyelowo: preside

Streaming e tv

Dove vedere Interstellar in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 42esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 42esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 42esima puntata
TV / Con Air: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Pietro – Un uomo nel vento: tutto quello che c’è da sapere
TV / Ascolti tv martedì 9 dicembre: L’altro ispettore, La notte nel cuore, DiMartedì
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 41esima puntata
TV / L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 9 dicembre 2025
Ricerca