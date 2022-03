Insider – Faccia a faccia con il crimine: anticipazioni, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 5 marzo 2022, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda la quarta e ultima puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine, programma di Roberto Saviano che nei quattro appuntamenti prevede altrettante interviste faccia a faccia per ”capire a fondo il mondo del crimine organizzato ma anche sul senso della paura e della vita, con i soldi il centro di tutto per queste persone”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera, 5 marzo 2022, nell’ultima puntata, si scoprirà cosa si provi a diventare un insider quando si è dall’altra parte della barricata, grazie alla storia della prima agente di polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale, l’agente sotto copertura Maria Monti. Il programma di Rai 3 vede Roberto Saviano intervistare in esclusiva persone che, per motivi diversi, hanno vissuto dall’interno la vita delle mafie: pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati sono infatti le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e internazionale. Roberto Saviano ricostruisce, anche grazie al prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Insider – Faccia a faccia con il crimine e quando vanno in onda? In tutto andranno in onda quattro puntate in altrettante prime serate. La prima sabato 12 febbraio 2022; la quarta e ultima sabato 5 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 12 febbraio 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 19 febbraio 2022 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 26 febbraio 2022 TRASMESSA

Quarta puntata: sabato 5 marzo 2022 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.