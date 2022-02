Insider – Faccia a faccia con il crimine: anticipazioni, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 12 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Insider – Faccia a faccia con il crimine, programma di Roberto Saviano che nei quattro appuntamenti prevede altrettante interviste faccia a faccia per ”capire a fondo il mondo del crimine organizzato ma anche sul senso della paura e della vita, con i soldi il centro di tutto per queste persone”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Insider è nato da un confronto con Rai 3 che volevano realizzare in tv quello che andavo facendo nel giornalismo, ovvero entrare fisicamente nel mondo che racconto facendolo non solo con le parole – ha detto Saviano all’Ansa -. Sono contento che Rai 3 creda ad una cosa del genere mettendola in prima serata. E io sono felice di farla con una squadra tutta al femminile, autrici redattrici tutte donne. Si parte prima dallo studio che è come un labirinto dove racconto la storia di questa persona, poi parte l’intervista perché altrimenti molte delle cose dette possono sembrare senza significato”. La prima è stata ”tostissima” spiega Saviano perchè ha incontrato Anna Carrino, la donna che per trent’anni è stata la compagna di Francesco Bidognetti, boss dei Casalesi, ”l’uomo che mi ha condannato. E’ stato duro per me ripercorrere tutta una serie di cose, avere una sorta di visione da vicino di quello che stavano pensando su di me all’epoca i Casalesi”. Lo ha colpito in particolare con la Carrino ”il fatto che non credevo che fosse diventata una cosa così personale ero il convitato di pietra, entrato nelle loro case. Non ci potevano credere che ci fosse un libro che la gente stava leggendo su di loro, in questo senso mi aspettavo una distanza. Lei poi mi ha raccontato di aver letto di nascosto Gomorra, di cui le è piaciuta di più la parte sulla Terra dei fuochi. C’è stato per me in questa intervista un momento di dolore ma poi anche di chiarezza”.

Insider – Faccia a faccia con il crimine: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Insider – Faccia a faccia con il crimine e quando vanno in onda? In tutto andranno in onda quattro puntate in altrettante prime serate. La prima sabato 12 febbraio 2022; la quarta e ultima sabato 5 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 12 febbraio 2022

Seconda puntata: sabato 19 febbraio 2022

Terza puntata: sabato 26 febbraio 2022

Quarta puntata: sabato 5 marzo 2022

Streaming e tv

Dove vedere Insider – Faccia a faccia con il crimine in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.