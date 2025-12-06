Icona app
TV

Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 dicembre

di Anton Filippo Ferrari
Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 6 dicembre 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Caffè, banane, ma anche meloni e angurie. Che cosa finisce davvero sulla tavola, quando il prodotto arriva da lontano? È l’interrogativo al centro della terza puntata del programma di Sabrina Giannini. Per rispondere alla domanda l’inviata Nuria Biuzzi è andata in Sud America, nelle piantagioni di banane e di caffè, percorrendo a ritroso il lungo viaggio di questi prodotti. Fungicidi e insetticidi vietati in Europa vengono spruzzati dagli aerei sui bananeti e sulle persone che vi lavorano. Sono serviti approfondimenti realizzati dal programma per scoprire se ne resta traccia anche nella frutta venduta nei nostri supermercati, dove si promuove il “sottocosto” che, però, coincide con il sottosviluppo. Perché dietro ai bassi prezzi spesso si nasconde lo sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente. E non è così solo dall’altra parte del mondo. Anche nelle campagne italiane a raccogliere frutta e verdura ci sono migranti senza regolare permesso di soggiorno o privi di contratto di lavoro.

L’inchiesta, però, racconta anche la storia di chi cerca di contrastare questo sistema iniquo: agricoltori e piccole realtà cooperative che arrivano direttamente ai consumatori, bypassando la grande distribuzione, e portano nelle case italiane prodotti sempre freschi e senza chimica, ad un giusto prezzo. E torrefazioni che tostano il caffè di una singola piantagione per valorizzare il lavoro dei contadini dall’altra parte del mondo. Quale sistema è più “salutare”? La parola all’epidemiologo Franco Berrino, ospite fisso del programma.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – sabato 6 dicembre 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
