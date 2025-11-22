Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 22 novembre 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 22 novembre 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Sabrina Giannini e la squadra di “Indovina chi viene a cena” – in onda questa sera, sabato 22 novembre alle 21.25 su Rai 3 – tornano in Sardegna e nel Cilento, gli scrigni della longevità, stavolta per trovare le differenze con le generazioni più giovani. Affrontare il tema dell’invecchiamento in salute, della longevità è un tema fondamentale per comprendere cosa sta accadendo da quando il cibo processato ha invaso gli scaffali di tutto il mondo, attivando un cambiamento perfino nel Dna dei figli dei centenari.

Quanto conta davvero il kit protettivo ereditato dai genitori e quanto incide lo stile alimentare e di vita? È vero che c’è un cambiamento radicale a 40 e 60 anni e che bisogna adeguare i comportamenti per evitare conseguenze? Funzionano davvero i farmaci antidiabetici dimagranti? Perché, superati i 25 chilogrammi di sovrappeso, è difficile tornare indietro e dimagrire con le diete?

In un momento storico dell’umanità dove l’epidemia di obesità ha raggiunto livelli record, anche in Italia, si cercherà di capire perché non si attivano semplici azioni di prevenzione. Insieme all’epidemiologo Franco Berrino, Sabrina Giannini spiegherà come, con un modello alimentare e di vita ideale, si possono evitare le principali patologie. Un modello spesso nascosto da messaggi ambigui. Perfino da chi dovrebbe tutelare la salute.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21, stasera – sabato 22 novembre 2025 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.