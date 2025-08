Indiana Jones e il tempio maledetto: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 2 agosto 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Indiana Jones e il tempio maledetto, film del 1984 diretto da Steven Spielberg. È il secondo capitolo del franchise di Indiana Jones, un prequel del film I predatori dell’arca perduta, con Harrison Ford che riprende il ruolo del protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Shangai, 1935: Indiana Jones (Harrison Ford) si reca in un night club appartenente al boss cinese Lao Che. Deve recuperare un prezioso diamante, in cambio delle ceneri dell’imperatore Nurhachi, che il gangster desidera. Durante lo scambio Jones viene tradito da Lao, che dà inizio a una sparatoria. Indiana riesce a fuggire, portando con sé la cantante del locale Willie Scott (Kate Capshaw) e Shorty (Jonathan Ke Quan), un ragazzino intraprendente che aiuta tutti e tre a lasciare la Cina a bordo di un aereo. Durante il volo, il velivolo inizia a perdere quota, costringendo i tre a un atterraggio di emergenza. Sani e salvi, i tre si ritrovano su una montagna tibetana, vicino un villaggio che sembra essere stato colpito da una maledizione: gli abitanti affermano che un potere oscuro ha rubato la loro pietra preziosa e i loro bambini. Accettando di aiutare gli abitanti del villaggio, Jones e i suoi compagni si recano al palazzo di Pankot, che sembra essere la fonte del male…

Indiana Jones e il tempio maledetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Indiana Jones e il tempio maledetto, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone, Roy Chiao, David Yip, Ric Young, Chua Kah Joo, Rex Ngui, Philip Tan, Dan Aykroyd, Akio Mitamura, Michael Yama, Stany De Silva, Pat Roach, Steven Spielberg, George Lucas. La regia è di Steven Spielberg. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Harrison Ford: Indiana Jones

Kate Capshaw: Willie Scott

Ke Huy Quan: Short Round

Amrish Puri: Mola Ram

Roshan Seth: Chattar Lal

Philip Stone: Philip Blumburtt

Roy Chiao: Lao Che

Streaming e tv

Dove vedere Indiana Jones e il tempio maledetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 2 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.