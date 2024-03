Incastrati: il cast (completo) della serie tv in replica su Canale 5

Qual è il cast (attori) di Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone inizialmente trasmessa su Netflix e ora in replica su Canale 5 questa sera, 19 marzo 2024? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Marianna Di Martino: Agata

Anna Favella: Ester

Leo Gullotta: Procuratore Nicolosi

Sergio Friscia: Sergione

Tony Sperandeo: Tonino Cosa inutile Macaluso

Maurizio Marchetti: Portiere Martorana

Filippo Luna: Vice questore Lo Russo

Domenico Centamore: Don Lorenzo Primosale

Sasà Salvaggio: Alberto Gambino

Mary Cipolla: Antonietta, madre di Valentino e Ester

Fabio Agnello: picciotto Signorino

Giovanni Furnari: picciotto Geppetto

Fabrizio Pizzuto: picciotto Scienziato

Valentino Pizzuto: picciotto Stoccafisso

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Incastrati, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il 19 marzo 2024 alle ore 21,30 su Canale 5. Si tratta di un’unica grande serata con la replica degli episodi della prima stagione, in attesa che martedì e giovedì prossimi, il 26 e 28 marzo 2024, verranno trasmessi in prima visione gli episodi della seconda stagione. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.