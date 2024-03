Incastrati: trama, cast, location, quante puntate e streaming della fiction con Ficarra e Picone in replica su Canale 5

Questa sera, 19 marzo 2024, su Canale 5 va in onda in replica la prima stagione di Incastrati, la serie con protagonisti Ficarra e Picone. Si tratta in tutto di sei episodi che verranno trasmessi in replica questa sera, 19 marzo. Da martedì 26 marzo andrà in onda la seconda stagione in prima visione in chiaro dopo la trasmissione su Netflix. Un modo quindi per rivedere o recuperare Incastrati in attesa delle nuove puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Valentino e Salvo sono due sfortunati tecnici TV che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Per evitare di essere sospettati, usano la loro conoscenza di serie TV poliziesche per ripulire la scena e andarsene indisturbati. Purtroppo per loro, il piano subisce alcuni intoppi: dei predicatori cristiani scambiano Valentino per il proprietario di casa, la stessa vittima si scopre essere l’amante della moglie di Salvo (Ester, dando così, ai due, un potenziale movente per l’omicidio) oltre che essere un mafioso recentemente pentitosi. Come se non bastasse, Valentino comincia a frequentare Agata, sua compagna di classe ai tempi della scuola, diventata di recente questore del locale comando di polizia, la stessa a cui Gambino (la vittima) si era rivolta per patteggiare il pentimento.

I due sono ora seguiti con attenzione dalla mafia (riconoscente per aver eliminato Gambino e chiedendo che Salvo uccida anche la moglie che, in quanto amante della vittima, potrebbe essere a conoscenza di qualcosa), da Agata (che non sa che sta frequentando un possibile killer ma è comunque a capo delle indagini) e la moglie stessa di Salvo (che, tra l’altro, è anche sorella di Valentino) unitamente alla invasiva madre di Ester e Valentino che mai ha accettato Salvo. Per sfuggire alle conseguenze degli eventi dovranno sempre inventarsi delle nuove scappatoie per evitare le varie parti e salvare Ester. La cosca di Padre Santissimo, anche grazie all’aiuto dei due, viene quasi completamente sgominata al netto dello stesso boss (che si scoprirà essere il portiere del palazzo in cui Gambino è stato ucciso) e al suo braccio destro Tonino. I due protagonisti, tempo dopo i fatti, mentre rimuginano su quanto accaduto, incontrano il boss e lo scagnozzo in una strada di campagna.

Incastrati: il cast

Abbiamo visto la trama di Incastrati, ma qual è il cast completo della serie tv di Ficarra e Picone? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Marianna Di Martino: Agata

Anna Favella: Ester

Leo Gullotta: Procuratore Nicolosi

Sergio Friscia: Sergione

Tony Sperandeo: Tonino Cosa inutile Macaluso

Maurizio Marchetti: Portiere Martorana

Filippo Luna: Vice questore Lo Russo

Domenico Centamore: Don Lorenzo Primosale

Sasà Salvaggio: Alberto Gambino

Mary Cipolla: Antonietta, madre di Valentino e Ester

Fabio Agnello: picciotto Signorino

Giovanni Furnari: picciotto Geppetto

Fabrizio Pizzuto: picciotto Scienziato

Valentino Pizzuto: picciotto Stoccafisso

Location

Dove è stata girata (location) Incastrati? La serie tv è stata girata interamente in Sicilia e rappresenta una vera sfida per la coppia di comici che per la prima volta si misurano con la serialità. La fiction è stata prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited.

Quante puntate e quando in onda Incastrati 2

Quante puntate sono previste per Incastrati? Si tratta di un’unica serata in onda su Canale 5 il 19 marzo 2024. Verranno replicati i sei episodi della prima stagione, mentre settimana prossima, il 26 e il 28 marzo, verranno trasmessi in prima visione gli episodi della seconda stagione.

Streaming e tv

Dove vedere Incastrati in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il 19 marzo 2024 in replica alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.