TV

In fuga dall’incubo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

In fuga dall’incubo: trama, cast e streaming del film su Rai 2

In fuga dall’incubo è il film in onda in prima visione questa sera, 16 agosto 2025, alle ore 21 su Rai 2. Un avvincente thriller americano del 2023 diretto da John Murlowski. Ma vediamo insieme trama e cast.

Trama

Jess, insieme a suo figlio, scappa dal marito violento rifugiandosi a Los Angeles a casa della sorella. Nonostante l’apparente sicurezza, il senso di paranoia non abbandona Jess ancora convinta che il marito la pedini. Quando l’uomo inaspettatamente muore dopo un incidente, Jess pensa di essere libera ma le visioni continuano a tormentarla.

In fuga dall’incubo: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti gli attori noti nel cast, tra cui: Kayla Fields, Mike Markoff, Betsy Stewart, Sam Schweikert, Seth Adam Braverman, Ian Reier Michaels, Anne Patterson, Olivia Buckle, Perry Laylon Ojeda, Conner Piers, Kristina Goldberg, Tanner Hake, John Murlowski, Eric Crain.

Streaming e tv

Dove vedere In fuga dall’incubo in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 16 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
