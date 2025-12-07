Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Improvvisamente a Natale mi sposo: tutto quello che c’è da sapere

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Improvvisamente a Natale mi sposo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Improvvisamente a Natale mi sposo, film italiano del 2023 diretto da Francesco Patierno. È il seguito del film Improvvisamente Natale, uscito nel 2022 e diretto sempre da Patierno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Lorenzo si prepara, come ogni anno, a trascorrere le vacanze con la famiglia nel suo hotel. L’armonia e la tranquillità della famiglia vengono presto sconvolte da una scioccante notizia data proprio da Lorenzo, il quale annuncia che è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà a loro proprio in occasione del Natale.

Improvvisamente a Natale mi sposo: il cast

Abbiamo visto la trama di Improvvisamente a Natale mi sposo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Diego Abatantuono: Lorenzo
  • Violante Placido: Alberta
  • Carol Alt: Serena
  • Michele Foresta: Otto
  • Elio: sindaco
  • Nino Frassica: don Michele
  • Valentina Filippeschi: Chiara
  • Primo Reggiani: Giacomo
  • Paolo Hendel: contadino

Streaming e tv

Dove vedere Improvvisamente a Natale mi sposo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 7 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
