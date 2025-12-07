Improvvisamente a Natale mi sposo: trama, cast e streaming del film

Improvvisamente a Natale mi sposo: tutto quello che c’è da sapere
Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Improvvisamente a Natale mi sposo, film italiano del 2023 diretto da Francesco Patierno. È il seguito del film Improvvisamente Natale, uscito nel 2022 e diretto sempre da Patierno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Lorenzo si prepara, come ogni anno, a trascorrere le vacanze con la famiglia nel suo hotel. L’armonia e la tranquillità della famiglia vengono presto sconvolte da una scioccante notizia data proprio da Lorenzo, il quale annuncia che è intenzionato a sposarsi con la sua nuova fidanzata, che presenterà a loro proprio in occasione del Natale.
Improvvisamente a Natale mi sposo: il cast
Abbiamo visto la trama di Improvvisamente a Natale mi sposo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Diego Abatantuono: Lorenzo
- Violante Placido: Alberta
- Carol Alt: Serena
- Michele Foresta: Otto
- Elio: sindaco
- Nino Frassica: don Michele
- Valentina Filippeschi: Chiara
- Primo Reggiani: Giacomo
- Paolo Hendel: contadino
Streaming e tv
Dove vedere Improvvisamente a Natale mi sposo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 7 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.