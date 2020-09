Imma Tataranni, la trama della prima puntata: “L’estate al dito”

IMMA TATARANNI TRAMA – Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il primo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “L’estate del dito”. Di cosa parla? La puntata di oggi inizia con la protagonista che trascorre le vacanze estive a Metaponto in compagnia di famiglia e colleghi. Quando però nota un dito mozzato e tatuato galleggiare in mare, interrompe immediatamente le vacanze per avvertire la Procura. Qui conosce il nuovo procuratore capo Alessandro Vitali, col quale si scambia una prima impressione non proprio positiva, e ritrova il giovane appuntato carabiniere Ippazio Calogiuri, già messosi al lavoro. Dopo aver contattato diversi ospedali che non hanno saputo dargli delle risposte, Ippazio pensa che il dito possa essere un oggetto di scena del film su Gesù che stanno girando a Metaponto con protagonista Sergio Covaser, denunciato qualche anno prima per aver picchiato una prostituta. Qualche giorno dopo però viene rinvenuto un braccio femminile in un acquapark di Tursi, così Imma chiede ad uno scettico Vitali di affidarle il caso…

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama de “L’estate al dito” di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma dove vederlo in tv e live streaming? La serie tv va in onda – in replica – in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti The social dilemma, la matrioska della manipolazione Chi vuol essere milionario streaming e tv: dove vedere il quiz con Gerry Scotti Chi vuol essere milionario: domande e montepremi del programma