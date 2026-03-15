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Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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AGF
di Marco Nepi
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Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, 15 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. In tutto sono previste quattro nuove puntate. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 15 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la seconda puntata.

Imma Tataranni 5 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? In tutto quattro puntate, in onda dall’8 marzo 2026. Ovviamente su Rai1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 8 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 15 marzo 2026 OGGI
  • Terza puntata: 22 marzo 2026
  • Quarta puntata: 29 marzo 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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