Imma Tataranni 5: trama, cast, episodi, attori, quante puntate, location, durata, streaming, quinta stagione, Rai 1

Torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction con protagonista Vanessa Scalera, giunta alla quinta stagione, va in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1. In tutto sono previste quattro nuove puntate. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La serie Imma Tataranni 5 riporta Vanessa Scalera nei panni colorati e stravaganti del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera. Come nelle precedenti stagioni, questa – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato – alterna le indagini sui gialli di puntata con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, alle prese con cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine. «In un’epoca di arroganza e sopraffazione, il messaggio che portano i nostri film è che bisogna restare uniti, che nessuno si salva da solo», dichiara il regista Francesco Amato. Ma Imma, con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Pietro (Massimiliano Gallo) è altrove, totalmente preso da una nuova opportunità professionale. Anche Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo (Altiero Galliano interpretato da Rocco Papaleo) non tollera l’indole da battitore libero di Tataranni. Il rifugio per Imma è comunque il lavoro, e i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disgregate, che si sono perse per strada, in parte come la sua.

Imma Tataranni 5: il cast

Ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.

Location

Dove è stata girata Imma Tataranni 5? Confermato il ruolo centrale di Matera, con il proprio patrimonio monumentale, mentre diversi altri luoghi del territorio lucano – da Venosa ai Laghi di Monticchio, al Parco Scultura La Palomba – arrivano ad arricchire, in questa stagione, la scenografia insostituibile e unica dei racconti di Imma.

Imma Tataranni 5: quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? In tutto quattro puntate, in onda dall’8 marzo 2026. Ovviamente su Rai1. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 8 marzo 2026

Seconda puntata: 15 marzo 2026

Terza puntata: 22 marzo 2026

Quarta puntata: 29 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 5 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dall’8 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.