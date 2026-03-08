Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Imma Tataranni 5: trama, cast, episodi, attori, quante puntate, location, durata, streaming, quinta stagione, Rai 1

Torna Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction con protagonista Vanessa Scalera, giunta alla quinta stagione, va in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1. In tutto sono previste quattro nuove puntate. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La serie Imma Tataranni 5 riporta Vanessa Scalera nei panni colorati e stravaganti del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera. Come nelle precedenti stagioni, questa – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato – alterna le indagini sui gialli di puntata con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, alle prese con cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine. «In un’epoca di arroganza e sopraffazione, il messaggio che portano i nostri film è che bisogna restare uniti, che nessuno si salva da solo», dichiara il regista Francesco Amato. Ma Imma, con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Pietro (Massimiliano Gallo) è altrove, totalmente preso da una nuova opportunità professionale. Anche Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo (Altiero Galliano interpretato da Rocco Papaleo) non tollera l’indole da battitore libero di Tataranni. Il rifugio per Imma è comunque il lavoro, e i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disgregate, che si sono perse per strada, in parte come la sua.

Imma Tataranni 5: il cast

Ma qual è il cast della serie? Nel cast si confermano, oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.

Location

Dove è stata girata Imma Tataranni 5? Confermato il ruolo centrale di Matera, con il proprio patrimonio monumentale, mentre diversi altri luoghi del territorio lucano – da Venosa ai Laghi di Monticchio, al Parco Scultura La Palomba – arrivano ad arricchire, in questa stagione, la scenografia insostituibile e unica dei racconti di Imma.

Imma Tataranni 5: quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? In tutto quattro puntate, in onda dall’8 marzo 2026. Ovviamente su Rai1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 8 marzo 2026
  • Seconda puntata: 15 marzo 2026
  • Terza puntata: 22 marzo 2026
  • Quarta puntata: 29 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 5 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dall’8 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana Joe
TV / Messa in tv 8 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana Joe
TV / Messa in tv 8 marzo 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Sanremo Top: le anticipazioni (cantanti e ospiti) della prima puntata
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata, 7 marzo
TV / Caccia all’agente Freegard: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Nanny McPhee – Tata Matilda: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Banana Joe: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Sanremo Top: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Sanremo Top: anticipazioni, cantanti e ospiti dello show con Carlo Conti su Rai 1
Ricerca