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Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, 29 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. In tutto sono previste quattro nuove puntate. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 29 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la terza puntata.

Imma Tataranni 5 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? In tutto quattro puntate, in onda dall’8 marzo 2026. Ovviamente su Rai1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 8 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 15 marzo 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 22 marzo 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: 29 marzo 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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