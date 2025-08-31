Icona app
31 agosto 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

Questa sera, domenica 31 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali, Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera. Un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta. Nel frattempo, Diana si è iscritta a una app di incontri che si rivelano uno più disastroso dell’altro. Il fatto è che con il rientro di Calogiuri in servizio si sente messa da parte. Lo stesso succede a Pietro, il quale torna a sentirsi minacciato dal maresciallo. Così, approfittando dell’invito di Sara, la ragazza conosciuta in palestra, partecipa a un corso di scrittura sul giallo: occasione per condividere con cognizione di causa le indagini di Imma.

Imma Tataranni 3: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama di Imma Tataranni 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vanessa Scalera: Imma Tataranni
  • Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma
  • Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini
  • Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro
  • Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma e sua ex compagna di classe
  • Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale
  • Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto
  • Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma
  • Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma
  • Cesare Bocci: Saverio Romaniello
  • Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo
  • Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere

Streaming e diretta tv

Dove vedere Imma Tataranni 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
