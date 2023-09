Imma Tataranni 3: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 25 settembre 2023 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone, Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Nell’ultimo episodio della seconda stagione il maresciallo Calogiuri è stato ferito nell’attentato in cui ha perso la vita il boss Saverio Romaniello. Il destino di Calogiuri resta così appena ad un filo, con Imma preoccupata per il giovane, per cui nel corso degli episodi ha preso una sbandata, ricambiata.

Trama

Sono passati alcuni mesi dal finale della seconda stagione e ritroviamo Tataranni impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano quindi nella casa vuota. Non si lasciano andare alla malinconia, anzi, provano a tornare a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma. Un momento temuto da Pietro, da Imma invece sperato.

La situazione si complica ulteriormente quando si scopre che il maresciallo ha ripreso sì conoscenza ma il trauma gli ha procurato un’amnesia. Non ricorda quasi nulla; recupererà, afferma il medico, ma ci vuole tempo e il ricordo che all’inizio sembra proprio non voler tornare è la consapevolezza di essere stato innamorato di Imma. La protagonista è colpita da questa incognita e dalla freddezza con cui Calogiuri si relaziona con lei, ma è preoccupata soprattutto dalla determinazione con cui il carabiniere vuole scoprire cosa si nasconde dietro l’attentato, chi è il mandante. Pietro invece appare confuso e per reagire si iscrive a un corso di pugilato. Qui conosce Sara, trascinante e brillante paleontologa.

Questa stagione racconta il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua evoluzione. Non più un ragazzo, ma un uomo che sa che cosa vuole e che ha tutte le intenzioni di prenderselo. Specularmente Pietro si avventura nel cammino opposto. Tutto precipiterà nel finale e Imma si troverà a chiedere inaspettatamente aiuto a una persona che è sempre stata lì, accanto a lei. La prima serata vede la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi nel ruolo di sé stesso. È proprio lui a scoprire la vittima del delitto su cui Imma dovrà indagare.

Imma Tataranni 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Imma Tataranni 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Scalera: Imma Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma e sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere

Location

Dove è stata girata (location) Imma Tataranni 3? Come per le precedenti stagioni, Matera, città proclamata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, continua a essere la scenografia incantevole della serie, ispiratrice anche di storie e personaggi. La serie viaggia con Imma nei celebri Sassi come nella frazione agricola La Martella, nella gravina di Laterza, suggestivo canyon in provincia di Taranto, come nelle sale del Museo Archeologico Nazionale Ridola. Restituendo uno spaccato attuale della città che non dimentica il suo passato.

Imma Tataranni 3: quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 3 su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate (ciascuna dalla durata di 100 minuti): la prima lunedì 25 settembre 2023; la quarta e ultima lunedì 16 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 25 settembre 2023

Seconda puntata: lunedì 2 ottobre 2023

Terza puntata: lunedì 9 ottobre 2023

Quarta puntata: lunedì 16 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.