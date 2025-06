Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1: trama, cast, quante puntate e streaming

Da domenica 29 giugno 2025 alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma qual è la trama, il cast, quante puntate sono previste e quando va in onda Imma Tataranni 2 in replica su Rai 1? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Imma Tataranni è un sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini attraverso la Basilicata è l’appuntato Ippazio Calogiuri, ragazzo timido e insicuro con cui si instaura un rapporto di grossa complicità. Ma Imma è anche moglie e mamma e a casa la aspettano suo marito Pietro, che è il suo esatto opposto, e sua figlia Valentina, alle prese con un’adolescenza ribelle.

Imma Tataranni 2: il cast

Ma qual è il cast di Imma Tataranni 2? Nella seconda stagione della fiction di Rai 1 tornano i protagonisti più amati a cominciare da Vanessa Scalera, nei panni dell’integerrima magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di seguito tutti gli attori del cast di Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Nel cast anche Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Alla regia della seconda stagione di Imma Tataranni ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore in replica su Rai 1? Ve lo diciamo subito: si tratta in tutto di 8 puntate. La prima andrà in onda domenica 29 giugno 2025. Di seguito la programmazione su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: 29 giugno 2025

Seconda puntata: 6 luglio 2025

Terza puntata: 13 luglio 2025

Quarta puntata: 20 luglio 2025

Quinta puntata: 27 luglio 2025

Sesta puntata: 3 agosto 2025

Settima puntata: 10 agosto 2025

Ottava puntata: 17 agosto 2025

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore? La messa in onda (in replica) è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 dal 29 giugno 2025 alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.