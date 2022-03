Chi è Ilaria Bruni, la Secchiona de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Ilaria Bruni, la concorrente che partecipa come Secchiona a La Pupa e il Secchione 2022? Barbara d’Urso è stata scelta come conduttrice del programma, che torna in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022. Nel cast spuntano anche nomi VIP. Ma cosa sappiamo su Ilaria Bruni? Quanti anni ha e da dove viene?

Chi è Ilaria Bruni: età, programmi TV, Instagram

Di Ilaria Bruni sappiamo che ha 28 anni e viene da Ascoli Piceno. È laureata in Ingegneria Informatica e sin da bambina ha manifestato il suo attaccamento allo studio: non a caso è sempre stata la prima della classe a scuola. Appassionata di videogiochi, ha sempre trovato un equilibrio tra lavoro e passione. Partecipa al programma de La pupa e secchione 2022 mettendosi in gioco per la prima volta in TV. Nel cast fa parte della fazione delle secchione. Ilaria Bruni ha diversi interessi, spaziando dal cinema ai fumetti, in particolare i manga giapponesi, ma non disprezza neanche la musica: ha un debole per il genere indie. Inoltre si concede anche giochi di ruolo e cosplay. Si è definita molto competitiva, soprattutto con se stessa.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.